Oroscopo Paolo Fox, I Fatti Vostri, settimana 14-20 marzo 2022/ Classifica segni

Oroscopo Paolo Fox, dal 14 al 20 marzo 2022: la classifica settimanale

Come ogni lunedì torna puntale l’appuntamento con I fatti vostri e con l’oroscopo di Paolo Fox per la nuova settimana. Come sarà il cielo nei prossimi giorni per i 12 segni zodiacali? Nella sua classifica settimanale l’astrologo condivide le previsioni e alcuni suggerimenti per affrontare al meglio la settimana. Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno. Ai piedi della classifica troviamo il Toro, molto nervoso. Venere ad aprile toglierà il disturbo e sarà più favorevole. In questi giorni a livello personale c’è qualcosa da rivedere, soprattutto in amore. In questo momento dal punto di vista della cessione dei vostri sentimenti siete sul chi va là. Niente di grave, il cielo tornerà attivo ma adesso avete altre cose per la testa che dovete cercare di risolvere.

Settimana pesante per Sagittario, Vergine e Gemelli. L’oroscopo Paolo Fox rivela…

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, per la settimana dal 14 al 20 marzo, all’undicesimo posto troviamo il Sagittario. Ora siete in una fase di stallo, di riflessione, in attesa di un movimento che ci sarà da maggio: chi ha già una prospettiva da seguire la seguirà, altri dovranno un po’ lottare in questa settimana. Avere alcuni pianeti dissonanti vuol dire mettere a posta le questioni economiche. Per la Vergine, al decimo posto, sarà una settimana particolare. Il 22 marzo ci sarà una situazione planetaria planetaria. Intanto dovrete decidere cosa fare, come comportarvi: potreste sentire di avere intorno degli ostacoli, da superare. A livello fisico lo stress potrebbe causare qualche problema. Molta pazienza mercoledì e giovedì. I Gemelli tra mercoledì e giovedì avranno qualche ripensamento, contrasto. Il vostro cielo è protetto da Saturno e da Venere, però in questo momento manca un referente: dovete aspettare.

Scorpione, Acquario, Leone e Ariete: come sarà la settimana secondo l’oroscopo Oroscopo Paolo Fox

Secondo l’oroscopo Paolo Fox di questa settimana lo Scorpione è all’ottavo posto. C’è un cielo importante per parlare di novità, ma in amore state verificando o vi sentite a disagio. Tra oggi e domani non mettevi contro nessuno, parlato con chiarezza. Lo Scorpione sta vivendo un momento di nervosismo, che arriva dal lavoro. L’Acquario, settimo posto, è molto favorito da Venere e Marte. Ma Saturno nel segno disturba un po’, c’è un po’ disagio. Sesto posto per il Leone: in questi giorni c’è un po’ di pressione dalla parte dei sentimenti, cercate delle soluzioni. Inizio di settimana sottotono. Quinto posto per l’Ariete: è importante risolvere piccoli problemi, quelle situazioni che in qualche modo sono fonte di disagio

Oroscopo Paolo Fox: settimana al top per Capricorno, Cancro, Bilancia e Pesci

Per il Capricorno, al quarto posto della classifica settimanale dell’oroscopo Paolo Fox, è molto importante cercare di risolvere delle situazioni in amore. La settimana scorsa è stata forte per i sentimenti, adesso dovete ritrovare le persone che amate e portare aventi un progetto. Al terzo posto il segno del Cancro: non ci sono dubbi in amore, Venere non è più contraria. Muovetevi nel weekend. La Bilancia, al secondo posto, è molto forte ma entro fine di aprile vanno chiuso le ostilità. In cima alla classifica troviamo il segno dei Pesci: emozioni in corso, picco massimo per il weekend.



