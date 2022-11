Oroscopo Paolo Fox I Fatti Vostri settimana 14-20 novembre/ La classifica dei segni

E’ giunto il momento di andare a scoprire l’oroscopo di Paolo Fox della settimana iniziata ieri, 14-20 novembre. Direttamente da I Fatti Vostri ecco la nuova classifica dei segni zodiacali: “Leone, dodicesimo posto. Questa settimana inizia in maniera un po’ confusa ma poi recuperiamo. Nelle ultime 10 giornate avete affrontato un po’ di arrabbiature, magari anche in amore e nelle relazioni con gli altri, un po’ di pazienza fino a giovedì/venerdì. Ariete, 11esimo posto. Non ci sono grandi novità ma con la fine di questa settimana inizierà una fase migliore. Siete in attesa di una risposta per qualche impiccio degli ultimi due anni. In amore molte emozioni possono rinascere. Decimo posto per il Toro. Avete dovuto affrontare dei piccoli fastidi, a volte si rimane stupiti perchè crediamo nella fermezza di una persona amica e poi scopriamo che ha fatto qualcosa di sbagliato, qualsiasi cosa avvenuta nelle ultime due settimane cancellatela. Una disputa d’amore con un ex potrebbe crearvi qualche fastidio, dovrete farne i conti”.

Oroscopo domani 16 novembre 2022: da Bilancia a Pesci/ Amore, lavoro e...

L’oroscopo di Paolo Fox con la classifica dei segni per la settimana 14-20 novembre prosegue così: “Non posto per la Vergine, inizia una fase di revisione che durerà un paio di settimane con picco massimo fra il 24 e il 26 del mese. Voi avete una programmazione sballata, dovete rimettere a posto tutto. Se avete un contenzioso la rimetterete in riga. Cresce l’Acquario, ottavo posto. Bravo l’Acquario che si è fatto scivolare le cose addosso. Adesso si può finalmente salpare verso lidi più sereni, una prima parte del 2023 molto importante. In amore un po’ di serenità, vi siete sentiti un po’ tesi”.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 15 novembre 2022/ Ariete, Pesci, Vergine e Bilancia

OROSCOPO PAOLO FOX I FATTI VOSTRI, SETTIMANA 14-20 NOVEMBRE: LA CLASSIFICA

Continuiamo a scalare le posizioni della classifica dei segni zodiacali con l’oroscopo di Paolo Fox della settimana 14-20 novembre: “Settimo posto per i Pesci. Ultimo colpo di coda rispetto ad un periodo che comunque ha annunciato qualcosa di buono. Finalmente vi sentite meglio e se avete tenuto dentro delle cose finalmente parlerete, fra il 24 e il 26 giornate di riscossa. Vi libererete di un peso. Sesto posto per i Gemelli. A volte sbagliate quando fate le cose un po’ di corsa. Fate bene i vostri conti, cercate le soluzioni migliori e non vi arrabbiate se qualcuno vi indispettirà. Se dovete aprire una vertenza consultatevi bene con un esperto. Bilancia, quinto posto, finalmente vi state rendendo conto che qualcosa funziona di più nella vita, weekend in arrivo vi darà molte occasioni per l’amore”.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 15 novembre 2022/ Toro, Acquario, Leone e Scorpione

Infine, eccoci arrivati alle posizioni top della classifica dei segni zodiacali dell’oroscopo di Paolo Fox per la settimana 14-20 novembre 2022: “Quarto posto per il Cancro. Curate un po’ di più la forma fisica, siete un po’ agitati soprattutto chi non si sfoga. Capricorno, terzo posto, tenacia e forza vi darà successo, siete tosti come una roccia, bello questo cielo per chi vuole innamorarsi. Sagittario, secondo posto, cielo importante per farvi valere e superare un piccolo problema e al primo posto lo Scorpione: siete più liberi e più saggi, avrete appreso qualcosa in più e vi rilanciate”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA