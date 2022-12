Apriamo la settimana con il consueto oroscopo di Paolo Fox da I Fatti Vostri per la settimana 19-25 dicembre. La classifica dei segni zodiacali comincia così: “Ultimo posto per i Gemelli. C’è stato un fermo fra fine novembre e inizio dicembre, altri hanno avuto contenziosi… c’è tutto da vedere in questo momento, dovete recuperare anche forza fisica, voi non vi risparmiate. Il Gemelli di notte non dorme, pensa già a quello che c’è da fare il giorno dopo. Undicesimo posto per la Bilancia, siete un po’ in ansia perchè avreste voluto chiudere questo anno con qualche soddisfazione di più. Evitate di stare con persone che vi annoiano a Natale e fate un po’ di attenzione nella coppia alle discussioni”.

L’oroscopo di Paolo Fox per la settimana 19-25 dicembre, prosegue con i nati sotto il segno de Sagittario: “Decimo posto per il Sagittario, solo per questa settimana un cielo un po’ particolare. Amate la libertà e c’è qualcuno che vi impedisce di farlo o vi rimprovera perchè siete fuori casa spesso. Ariete, nono posto. Dicembre è un mese da guardare con superficialità. Siete solitamente molto forti e impulsivi ma è probabile che ancora oggi non saprete cosa andrete a fare nei prossimi mesi, ma questo non deve essere un problema. A voi piacciono le salite e le discese, siete sull’ottovolante”.

OROSCOPO PAOLO FOX I FATTI VOSTRI SETTIMANA 19-25 DICEMBRE 2022, CLASSIFICA SEGNI: DA CANCRO A VERGINE

Paolo Fox ha snocciolato il suo oroscopo e la classifica dei segni zodiacali per la settimana 19-25 dicembre soffermandosi quindi sul segno del Cancro: “Ottavo posto per il Cancro. Tanti di voi si sono impegnati per ottenere un risultato ma avete avuto dei rallentamenti: attenzione a chi è contro di voi in amore. Settimo posto per l’Acquario. Bisogna organizzare il Natale e il Capodanno e trascorretelo con persone carine e affidabili, settimana discreta, mercoledì e giovedì giorni buoni. Leone, sesto posto. Avete ingoiato tanti rospi di recente e vi siete battuti per una persona cara: attenti che qualcuno non se ne approfitti della vostra buona volontà. Le persone che vi piacciono devono essere a voi devote e voi le aiuterete ma ogni tanto devono dimostrare di essere autonome”.

Ed eccoci giunti in cima alla classifica dei segno zodiacali con l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana 19-25 dicembre 2022, da I Fatti Vostri: “Quinto posto per i Pesci. Siete dei veri e propri combattenti e qualche pugno lo incassate. Dimenticate e ripartite, in questi giorni potrebbe capitare qualcosa di bello: per il 24 e il 25 oroscopo interessante. Quarto posto per lo Scorpione, momento giusto per rivalutare le emozioni. Ogni tanto siete vittime della gelosia, non litigare con chi non merita. Capricorno, grande cielo, ma avete pagato le bollette? Forti, determinati pronti a vivere un 2023 in cui non vi abbatte nessuno. Toro, secondo posto, siete ancora più belli ma non esteticamente, chi ha fascino strega gli altri, convincete tutti. Un’evoluzione quasi completa, iniziata 4 anni fa. Primo posto per la Vergine, una settimana che conta e un weekend molto importante”.











