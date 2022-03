Oroscopo Paolo Fox, I Fatti Vostri, settimana 21- 27 marzo 2022/ Classifica segni

Oroscopo Paolo Forx, dal 21 al 27 marzo 2022. La classifica settimanale

Come ogni Lunedì che si rispetti è tornato puntuale l’appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox in diretta con I Fatti Vostri per la nuova settimana. Quali saranno i segni più fortunati per i prossimi 7 giorni? Ai piedi della classifica si trova il segno dello Scorpione che secondo l’astrologo dal punto di vista pratico potrà avere molte risposte anche se tutto potrebbe rivelarsi difficile se questo segno non ritrovi la sua tranquillità.

Settimana difficile per Leone, Sagittario e Bilancia secondo l’oroscopo di Paolo Fox

Subito dopo lo scorpione l’undicesimo posto della classifica settimanale di Paolo Fox è occupato dal Leone che ha Venere contraria ma il periodo difficile non durerà molto per questo segno che da maggio in poi vivrà una nuova rinascita che lo accompagnerà per tutta la seconda parte dell’anno. Il decimo posto della classifica di Paolo Fox è occupato dal segno del Sagittario che però, a partire da Domenica 27 avrà un importante transito di Giove. Il nono posto della classifica è impegnato dalla Bilancia che, secondo l’astrologo, dovrà cercare di risolvere alcune questioni di affare entro la fine di aprile perché altrimenti alcuni accordi potrebbero essere più complicati a causa di Giove in opposizione a questo segno.

Gemelli, Toro, Vergine, Capricorno e Pesci: come sarà la settimana secondo l’oroscopo di Paolo Fox

Nella classifica di Paolo Fox, secondo l’astrologo l’ottavo posto è occupato dai Gemelli in cui ci sarà una situazione da sbloccare che presto si risolverà, Paolo Fox ha voluto rassicurare tutti nello stare tranquilli senza preoccupazioni. Il settimo posto in classifica è occupato dal segno del Toro che finalmente sta uscendo dalla situazione particolare che ha caratterizzato questo segno in amore e aprile sarà il mese giusto per ascoltare il proprio cuore. Il Sesto posto è occupato dalla Vergine che domenica avrà una bellissima giornata. Il quinto posto è occupato dal Capricorno: secondo l’astrologo questo segno dovrà chiarire qualche situazione entro aprile e giovedì potrebbe essere una giornata molto importante. Il quarto posto è destinato al segno dei Pesci che durante questa settimana vivranno grandi emozioni e verranno messi davanti ad una grande scelta da fare.

Oroscopo Paolo Fox, la classifica: il podio per Cancro, Acquario e Ariete

Il podio della classifica di Paolo Fox è occupato al terzo posto dal Cancro, per l’astrologo consiglia a questo segno zodiacale di non ritornare al passato e di godersi il momento positivo che sta vivendo, anche se con qualche difficoltà economica. Paolo Fox ha rassicurato tutti gli appartenenti a questo segno rivelandogli una bella soddisfazione entro la fine di aprile. Il secondo posto è affidato al segno dell’Acquario che saranno i protagonisti assoluti della settimana, anche se dovranno evitare di volare troppo in alto con la fantasia. Il primo segno zodiacale della classifica di Paolo Fox è destinato all’Ariete che vivrà un mese di Maggio molto importante anche per quanto riguarda l’amore e avrà, se ancora non è accaduto, una piacevole sorpresa nei prossimi giorni.











