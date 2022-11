Come ogni lunedì anche oggi Paolo Fox è stato ospite degli studi de I Fatti Vostri, per raccontare l’oroscopo della settimana 21-27 novembre 2022, con relativa classifica dei segni. Si parte subito così: “Dodicesimo posto per i Pesci, vi avevo chiesto un po’ di pazienza, siete nella confusione. La tendenza fino al 6 dicembre è un po’ particolare: potreste essere in pensiero per una persona, o magari nel lavoro essere ritenuto colpevoli di qualcosa che non avete fatto. Questo è l’ultimo colpo di coda di un periodo che poi viaggerà verso cose molto importanti, il 2023 sarà una anno di grande forza. Spingete le emozioni verso qualcosa di positivo. Vergine, settimana più nervosa, attorno al 24-25 novembre ci sarà un momento di riflessione e di stop: avete tante cose da fare, vi dovete riposare, oppure dovete badare a qualcosa di importante che vi riguarda. Dai primi giorni di dicembre superiamo l’ostacolo, questa non è la settimana giusta per fare cose folli, un po’ di cautela, relax ed energia”.

L’oroscopo di Paolo Fox della settimana 21-27 novembre prosegue con i nati sotto il segno dei Gemelli: “Decimo posto per i Gemelli. Può slittare qualcosa, potreste essere un po’ preoccupati per una persona, avrete una settimana particolare, magari non capita niente e per voi è peggio, perchè diventate un po’ dispettosi. Interloquire, parlare con gli altri è molto importante, ma attenzione alle piccole baruffe. Se dovete aprire una causa fatevi consigliare bene prima. Toro, nono posto, settimana neutra, adesso vorreste vivere emozioni in più, emozioni belle ma anche molto fisiche. Il Toro potrebbe essere un po’ più sereno per un dono concreto. Ottavo posto per il Cancro, a breve avrete delle novità, state cercando di ritrovare un po’ di serenità in amore e nel lavoro dove qualcosa è cambiato, weekend sempre agitato”.

OROSCOPO PAOLO FOX I FATTI VOSTRI SETTIMANA 21-27 NOVEMBRE 2022, CLASSIFICA SEGNI, DA SCORPIONE A SAGITTARIO

Entriamo nel vivo della classifica dei segni zodiacali per la settimana 21-27 novembre, e l’oroscopo di Paolo Fox prosegue con il segno dello Scorpione “Settimo posto per lo Scorpione. A volte di notte pensate cosa deve fare il giorno dopo, oppure avete spesso intuito, ma ciò non aiuta sempre lo scorpione: vi innamorate spesso di coloro che vi potrebbero creare problemi. Sesto posto per gli Acquario, settimana un po’ agitata all’inizio, ma dal 24 un cielo importante svilupperà voglia di libertà, fare cose nuove e divertenti. Quinto posto per il Capricorno. Siete testardi, capoccioni, non cambiate idea e avete un atteggiamento tosto: ma perchè tutti si rivolgono a voi quando c’è un problema? Perchè siete stabili, voi rappresentate un riferimento per tutti”.

Infine, a chiusura dell’oroscopo di Paolo Fox della settimana 21-27 novembre 2022, i segni top della classifica: “Leone, quarto posto, siete forti, fra il 24 e il 25 un incontro piacevole anche per quanto riguarda l’amore, mese partito male ma ora riuscirete a farvi dare ragione. Terzo posto per la Bilancia, torna la carica vitale e amorosa mancata durante l’estate, siete state bravi a superare un momento complicato, non volete mai infangarvi e ciò vi rende onore. Secondo posto per l’Ariete, un cielo importante, energico e vitale, soprattutto fra 24 e 25, primo posto per il Sagittario, forte concentrazione dei pianeti non può darvi che grandi vantaggi”.











