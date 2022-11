Oroscopo Paolo Fox I Fatti Vostri settimana 7-13 novembre/ La classifica dei segni

Paolo Fox, come ogni lunedì, ha svelato l’oroscopo della settimana 7-13 novembre direttamente dal programma di Rai Due I Fatti Vostri. La graduatoria è cominciata con il segno degli Acquario: “Acquario inizio settimana molto confusi. Già noi viviamo fra le nuvole, facciamo disperare gli altri, però di solito ce la facciamo. Fino a mercoledì un po’ di pazienza, con questa Luna particolare di martedì con ogni probabilità ci sarà un ritardo in più, fate le cose in anticipo, evitate discussioni. I primi 15 giorni di novembre ci sarà un po’ di pressione, quindi qualcuno si ritroverà in polemica. In questo momento rimanete a riva poi dal 16 si riparte. Bilancia, 11esimo posto. Fine settimana con tensioni, dovete lavorare per evitare contrasti. Siete stati protagonisti di un’estate un po’ sottotono, qualsiasi cosa sia capitata ritrovate un po’ di confidenza anche in amore, soprattutto se ci sono stati ultimamente dei disagi. Decimo posto per il Sagittario. Arrivano buone opportunità e la seconda parte del mese di novembre sarà super, ma avete qualche fastidio, magari fisico o forse a livello di contatto con gli altri, le persone che vi avevano dato qualcosa all’inizio dell’anno sono cambiate. Conservate un po’ di energia per la prossima settimana”.

L’oroscopo della settimana 7-13 novembre di Paolo Fox è proseguito con il segno della Vergine: “Nono posto per la Vergine, momento impegnativo e siete un po’ preoccupati. Dovete mettere a posto delle cose e non dovrete più rimandarle, c’è qualcosa che non funziona, forse lo sapete già, quindi la prima cosa che bisogna fare è essere sereni, qualche dubbio fra giovedì e venerdì. Nei rapporti un po’ stridenti con le persone la prossima settimana potreste dire ‘Adesso mi avete rotto le scatole’. Vi chiedo pazienza, dal 16 al 30 novembre dovrete mettere a posto qualcosa. Toro, ottavo posto. In questi giorni vi trovate un po’ sotto tensione, fatevi scivolare le cose addosso, non imbarcatevi in imprese superiori alle vostre possibilità, non date giudizi affrettati, seconda parte del mese molto importante”.

PAOLO FOX, OROSCOPO I FATTI VOSTRI SETTIMANA 7-13 NOVEMBRE: CLASSIFICA

Continuiamo a snocciolare la classifica dei segni zodiacali dell’oroscopo della settimana di Paolo Fox con i nati sotto il segno dei Leone: “Settimo posto. Tanti si sono innervositi negli ultimi giorni, o hanno alzato le polemiche, il problema dell’uomo nato sotto il segno del Leone è che non vuole cedere un passo, cercate di moderare tutto, non mettete sempre al primo piano l’orgoglio, rischiate di diventare un po’ scomodi o di passare dalla parte del torto, prudenza in amore. Sesto segno per l’Ariete, non accettate le critiche. Settimana che nel weekend dovrà fare i conti con qualche discussione. Se avete una questione legale, burocratica in ballo, dalla fine di dicembre avrete soluzioni. Quinto posto i Gemelli, dite tutto quello che pensate entro metà mese, poi avremo stelle che cambiano. Anche in amore meglio fare presente i propri dubbi”.

Infine, ecco i segni top per l’oroscopo della settimana di Paolo Fox: “Pesci, inizio settimana tanto coraggio, se c’è qualcosa che non vi interessa più darete un ultimatum. Terzo posto per lo Scorpione, un’evoluzione spirituale e culturale. Grazie ad un viaggio e a conoscenze speciali, avete voglia di rafforzare la propria vita. Secondo posto per il Capricorno, siete trionfatori del 2023, periodo di messa in prova per alcuni progetti e non vi scordate dell’amore perchè qualcuno potrebbe farvi delle proposte. Primo posto per il Cancro, soprattutto nel fine settimana, invito chi ha una storia d’amore a potenziarla, forse avete avuto più consensi e qualcosa di meglio c’è dentro voi”.











