Oroscopo Paolo Fox I Fatti Vostri settimana 9-15 gennaio 2023/ Classifica segni

Anche per la giornata di oggi, lunedì 9 gennaio 2023, l’astrologo Paolo Fox ha svelato l’oroscopo della settimana, direttamente dal programma di Rai Due, i Fatti Vostri. La classifica dei segni odierna comincia così: “12esimo posto per la Bilancia. Dicembre un po’ perplesso, ho scoperto che molti a Natale e Capodanno non sono stati al top, ci sono state un po’ di tensioni planetarie. In questo inizio anno andranno messe a poste tante cose, anche con persone che forse non amate più. State vivendo qualcosa di strano, alcuni riferimenti sono saltati, ma ciò non significa che bisogna essere tristi. Se uscite da questi tormenti non assumetene altri. Sagittario, 11esimo posto. Non avete deciso ancora cosa farete, poi quello che farete andrà bene. I veri Sagittari sono quelli accompagnati anche da un pizzico di fortuna. Tanti di voi non si rendono conto di avere questa fortuna che li segue nella vita, ma avete comunque la necessità di ordinare e programmare tante cose. Comunque siete sempre ottimisti”.

Proseguiamo l’oroscopo di settimana 9-15 gennaio 2023, di Paolo Fox, con i nati sotto il segno del Leone: “Decimo posto. I forti sono quelli che dimenticano, ma non ci siete riusciti ad essere distaccati in questi ultimi mesi. C’è qualcosa che non va bene, che dovete risolvere, forse anche nei rapporti con gli altri, soprattutto con parenti e famiglie. Se ci sono questione di soldi state attenti. Toro, vi consiglio di fare delle cose importanti tra aprile, maggio e giugno. Siete forti, determinati e di solito vi mettete in testa di fare cose e quando le completate siete sereni. Adesso o con la stessa persona o con un’altra… negli ultimi due anni avete rivoluzionato la vita. Certo, il Toro è lento ma il 2023 è l’anno di culmine, in cui vi potete sedere e dirvi bravi”.

OROSCOPO PAOLO FOX I FATTI VOSTRI SETTIMANA 9-15 GENNAIO 2023, CLASSIFICA: DA ARIETE A SCORPIONE

La classifica dell’oroscopo della settimana 9-15 gennaio 2023, di Paolo Fox continua e si avvicina alle posizioni top: “Ariete, ottavo posto. Dicembre contrastato, ma l’Ariete non si accontenta e siete sempre in battaglia. Vi mettete sempre alla prova però non stressatevi. Questo è un cielo che lascia qualcosa alle spalle: rapporti che da tempo si trascinavano saranno chiusi a breve. Cancro, settimo posto, emotività da proteggere. E’ un segno molto sensibile e dicembre è stato pesante. Bisogna calmare gli animi e dovete trovare tranquillità amorosa: gennaio mese di stasi e di riflessione. Acquario, sesto posto. Trovate il bello anche nel brutto. Avete il desiderio di vedere cosa c’è dietro l’angolo, questa frenesia va comunque dosata, dovete calmarvi e con la Venere nel segno siete molto amati”.

Ed eccoci arrivati in cima anche oggi, 9 gennaio 2023, alla classifica dei segni zodiacali con l’oroscopo di Paolo Fox: “Capricorno, 5° posto. Avete grandi prospettive e belle idee in mente, e quasi vi dimenticate di tutto ciò che avete attorno: non dimenticate l’amore. Quarto posto per la Vergine, sempre più forti: recuperate delle belle idee, occasioni per rimettervi in gioco e il lavoro potrebbe contare più del resto. Terzo posto per i Gemelli, forse qualcosa da mettere a posto con i conti, attenzione a spese e controlli. Secondo posto per i Pesci, cielo bello per le relazioni, emozioni fortissime in corso e primo posto per lo Scorpione: stelle premono l’amore e in questi giorni vi renderete conto di aver esagerato forse un po’ troppo in alcuni atteggiamenti”.











