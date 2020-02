Oroscopo Paolo Fox/ I Fatti Vostri: Vergine e Toro al top! (20 febbraio 2020)

OROSCOPO PAOLO FOX 20 FEBBRAIO, SEGNI IN CRESCITA

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni che vivono una giornata positiva, ecco quelli in crescita a quattro stelle. Sagittario: il rapporto con le persone attorno si fa più intenso. Sono giornate importanti con una Venere molto intrigante che riguarda anche le relazioni sentimentali. E’ un periodo di scoperte, di reazioni e crescita. Acquario: qualche calo fisico ma la voglia di fare è tanta. Non si sta perfettamente in forma, ma si è contenti. C’è una grande rivoluzione in atto per tutti i nati del segno che si compirà ad aprile quando Saturno farà capolino nel segno per poi ritornarci alla fine dell’anno. Questo però in parte inquieta, la spinta verso il nuovo può portare a volte però ad essere bloccati. Quattro stelle per la grande volontà. Pesci: il segno è sempre splendido. Si lega moltissimo con i segni del Capricorno, con questo nascono storie indimenticabili e durature. Si dovrebbe trovare qualcuno di importante. Si è troppo leggiadri ed eterei ed evanescenti si ha bisogno di una zavorra che riporti a terra.

SEGNI AL TOP OROSCOPO PAOLO FOX

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con i segni al top, quelli da cinque stelle. Toro: se non si ha una grande storia o un grande momento a meno che non si stia male ci si lancia. Il periodo porta a fare qualcosa di nuovo. I pianeti sono in trigono a Urano. Le trasformazioni che si hanno in mente sono importanti. I tempi sono stretti per le risposte che si dovranno avere. Ci si deve muovere entro marzo. Se non si sente la forza si deve giocare comunque il buon cielo nei rapporti con gli altri. Si prova a fare cose consone alla propria preparazione. Vergine: il cielo è molto interessante. Chi soffre di ansia può stare con qualcuno della Vergine, ma questa cerca qualcuno che vola alto. Le storie difficili sono positive purché non ci si metta in contrapposizione, in competizione. Si può prendere dagli altri la fantasia e la voglia di liberarsi di pesi che si vivono. Capricorno: Urano è in aspetto importante, anche Plutone, il Sole è attivo. Il segno è nuovamente protagonista. Non importa se arrivano o no consensi, ma si parla nuovamente del segno. Adesso pare che il segno dia più peso a tutte le cose che fa in questo momento.

