Oroscopo Paolo Fox: le previsioni 1-2 settembre 2020/ Oggi e domani: segni top e flop

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 1-2 settembre: i segni al top

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare quello che accadrà tra oggi e domani. Partiamo dai segni al top. Gemelli: questo è il momento di prendere una scelta nei confronti della persona che piace davvero. Marte e Venere favorevoli aiuteranno. Da domani ci sarà qualcosa di importante da fare. Leone: si vivono delle difficoltà in amore oggi, ma domani tutto dovrebbe cambiare grazie alla possibilità di essere più passionali del solito.

Vergine: sono favoriti gli incontri. Si deve fare un’analisi attenta delle persone che si hanno vicine. Da domani ci sarà una Luna opposta in grado di creare preoccupazione. Bilancia: il cielo è positivo per l’amore, ma ci sono dei problemi da risolvere sul lavoro. Attenzione a perdere la pazienza nelle prossime 24 ore. Scorpione: la Luna è decisamente positiva e questo porta a capire come si affrontano situazioni scomode. Sul lavoro c’è grande agitazione, ma da domani una Luna positiva aiuterà. Pesci: questo momento porterà a un incontro speciale. Si potrebbe inoltre recuperare un rapporto dal punto di vista familiare. Da domani ci saranno Luna e Venere favorevoli che permetteranno di mettere in piedi nuovi progetti.

Oggi e domani, Paolo Fox: segni flop

Voltiamo pagina seguendo l‘oroscopo di Paolo Fox e soffermiamoci sui segni flop. Ariete: il segno è pronto a liberarsi dalle tensioni emotive, questo può portare a coltivare progetti importanti verso il futuro. Si deve però essere consapevoli che fare il passo più lungo della gamba è un errore. Toro: in amore ci sono delle difficoltà da superare. Sul lavoro si stanno ricevendo i risultati dell’impegno. Domani però si rischia di litigare. Acquario: Venere è opposta e porta a una crisi, si rischia di essere considerati egoisti. Da domani arriveranno nuove proposte, ma queste si devono valutare con attenzione.

Cancro: in amore ci saranno delle piccole dispute con il partner. Attenzione a pensare che tutto si possa risolvere in pochi momenti. La giornata di domani sarà importante grazie alla Luna favorevole. Sagittario: l’amore è da recuperare, ci sono troppe cose da fare però sul campo lavorativo. Da domani il segno avrà nuova energia, ma anche qualche cambiamento da gestire. Capricorno: in amore si può recuperare finalmente il tempo perduto nell’ultimo periodo. Da domani ci saranno dei contrasti in amore col partner. Anche sul lavoro preoccupazioni non facili da gestire.

