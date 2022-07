Oroscopo Paolo Fox, le previsioni del 4-5 luglio 2022/ Dubbi per Ariete e…

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

La settimana è appena iniziata. Paolo Fox come di consueto ha rivelato cosa succederà ai vari segni zodiacali tra le giornate di lunedì 4 e martedì 5 luglio. Le previsioni sono consultabili sul Settimanale Dipiù Tv. L’Ariete ha dovuto lottare ad inizio dell’anno e sembrava tutto perso. Poi però con la sua determinazione è riuscito a lasciarsi i problemi alle spalle. In vista del futuro, dovrà essere convinto di quello che vuole. Attenzione ai dubbi che potrebbero portarvi sulla cattiva strada e farvi perdere quello che finora avete conquistato. Per il Toro ci sarà un malinteso da risolvere immediatamente. Ad interferire sono stati problemi di lavoro. Nella giornata di domani cerca di arrabbiarti di meno in particolare con il partner. Le giornate che stanno per arrivare saranno più pesanti.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 luglio 2022/ Cancro, Leone e Vergine: occhio ai pianeti

Secondo Paolo Fox, questa settimana non inizierà al meglio per il Gemelli. Vivrà momenti di disagio soprattutto se la relazione con il partner vivrà momenti di stasi. Venere è dalla tua parte e pertanto concediti qualche momento di divertimento. Il Cancro avrà una preoccupazione sul fronte dei soldi. Per quanto riguarda il fronte sentimentale, le coppie nate da poco devono fare attenzione. Domani ci sarà rimedio a tutto. Evitate di rivangare nel passato perché ormai ciò che è fatto non deve più darvi pensieri.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 luglio 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario: le stelle

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Leone, Vergine, Scorpione e Sagittario

Paolo Fox prosegue le previsioni con gli altri segni zodiacali. Il Leone si troverà a fare una scelta importante come un figlio o una nuova casa. Chi è single troverà un nuovo corteggiatore. Chi si sta separando non incontrerà particolari problemi. Inconvenienti con il partner per la Vergine. Tornate troppo stanchi dal lavoro e questo influisce in modo negativo sul rapporto con il partner. Nella giornata di domani, chi è innamorato da tempo vorrà sposarsi subito. Attenzione allo stress e all’agitazione. Secondo le previsioni di Paolo Fox, il segno della Bilancia dovrà evitare crisi che potrebbero esserci nel fine settimana. Nella giornata di domani si presenteranno scelte che non potrete più rimandare. Potreste subire un rimprovero da parte del vostro partner.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 luglio 2022/ Le previsioni di Capricorno, Acquario e Pesci

Lo Scorpione non porterà invece pazienza in amore. Evitate discussioni inutili. Nella giornata di domani dovrete prendere decisioni importanti che riguardano la famiglia e la casa. Forte tensione in amore per Sagittario. Il lavoro potrebbe allontanarvi dall’amore e quindi fate attenzione alle scelte che farete. Alcuni parenti potrebbero diventare invadenti e sarete voi a dover mettere dei paletti.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Capricorno, Acquario e Pesci

Il Capricorno sarà rapito dal lavoro. Secondo le previsioni di Paolo Fox, l’amore per i nati sotto questo segno passerà in secondo piano. Nella giornata di domani sarete in attesa di qualche entrata economica in più. Meglio rimandare certi problemi. Le coppie di lunga data vivono una sorta di stasi, il rapporto richiede maggiori attenzioni e talvolta può essere fonte di malumori. Sul lavoro invece la situazione è stabile, i nuovi progetti appaiono favoriti.

Per i nati sotto il segno dell’Acquario si prospetta un cambiamento di stile di vita con il vostro partner. Nella giornata di domani potrete mettere in atto la capacità di trasformare i sogni in realtà. In amore se hai da poco conosciuto una persona carina non temere nell’esprimerle ciò che provi. Sul lavoro invece via libera alla creatività, potrebbe essere davvero un prezioso asso nella manica. I Pesci invece non dovranno esporsi troppo in ambito familiare. Nella giornata di domani dovranno superare certe provocazioni. Dopo aver lottato tanto in amore regna un po’ di serenità. Potrete iniziare un percorso comune insieme al vostro partner. Sul lavoro saranno in arrivo importanti novità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA