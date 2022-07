Oroscopo Paolo Fox, le previsioni del 6-7 luglio 2022/ Passo importante per Leone…

Oroscopo Paolo Fox: confusione in amore per Gemelli e…

Continua l’appuntamento giornaliero con l’oroscopo di Paolo Fox. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per le giornate di oggi e domani 7 luglio. In che modo le stelle influiranno sui vari segni? Quale segno incontrerà ostacoli sul lavoro? Chi invece sarà favorito in amore? Occhio alla Luna in opposizione per Ariete. I single non si divertono molto. Saranno favoriti sul lavoro i liberi professionisti. Nella giornata di domani, potrete portare avanti i progetti in cui credete. Al Toro è consigliato non fare passi indietro. Avrete buone idee sul lavoro e dovrete cercare di sfruttarle. Domani la situazione astrologica sarà molto strana. Sul lavoro potrete fare una proposta interessante.

I Gemelli saranno confusi in amore e al più presto dovete fare una scelta tra due persone. Secondo le previsioni di Paolo Fox, sul lavoro potrebbero insorgere problemi con i vostri datori di lavoro. Meglio evitare di fare passi falsi ma agire con prudenza. In arrivo un incontro o una bella novità. Per il Cancro sarà un bel periodo in amore e sul lavoro saranno in arrivo importanti opportunità. Ci sarà un momento di incertezza che però verrà ben presto superato. Cercate di non guardare al passato ma andate avanti.

Oroscopo Paolo Fox: scelta importante per Leone e tensioni per Bilancia

Periodo effervescente in amore per i nati sotto il segno del Leone. Chi è in coppia da tanto tempo secondo le previsioni di Paolo Fox potrebbe compiere un passo importante. Sul lavoro avvertirete un po’ di stanchezza a causa dei numerosi impegni. Grandi orizzonti e prospettive sul lavoro. Il segno della Vergine avrà uno sbandamento in amore. Una distrazione sentimentale giustificata però dai troppi impegni di lavoro e dallo stress accumulato. Alcune conoscenze potrebbero trasformarsi in amore. Il cielo è stimolante anche sul fronte professionale.

Per la Bilancia ci potrebbero essere tensioni da superare. Volete un po’ più di sicurezza in amore ma sembra che il vostro partner sia sempre un po’ lontano. Sul lavoro arrivano ottime occasioni per i liberi professionisti. Grandi vantaggi e occasioni importanti. Disagio in amore per Scorpione. Secondo Paolo Fox però sul lavoro non tutto procederà per il meglio. C’è qualcosa in sospeso anche se nella giornata di domani ci saranno dei miglioramenti. Sarà possibile trovare un accordo vantaggioso. Sul lavoro se farete la mossa giusta, otterrete grandi soddisfazioni e riconoscimenti.

Oroscopo Paolo Fox: contrasti in amore per Sagittario e…

Contrasti in amore per Sagittario. Oggi è una giornata ideale secondo le previsioni di Paolo Fox per conoscere nuove persone ma mettete dubito in chiaro che non volete nulla di serio, per ora. Sul lavoro se siete in pausa, avrete modo di rimettervi in gioco già dalla prossima settimana. Fase particolarmente produttiva sul lavoro. Il Capricorno sarà stanco di ricevere delusioni in amore ma dovrete cambiare atteggiamento voi in prima persona. Il lavoro però procede a gonfie vele. Domani sarà una giornata difficile per le relazioni. La distanza causata dagli impegni di lavoro potrebbe influire in modo negativo sul rapporto di coppia.

Luna in aspetto positivo per Acquario. Domani sarà una giornata da sfruttare e avrete una bella intuizione. Il cielo promette bene per l’amore e i single potrebbero trovare qualcuno di nuovo. I Pesci potrebbero rivalutare un’amicizia e trasformarla in qualcosa di più. Sarete troppo presi dal lavoro per pensare all’amore. Domani i rapporti familiari saranno molto tesi e ci saranno discussioni. Cercate di non isolarvi sul lavoro.











