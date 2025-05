C’è chi si godrà il weekend senza aspettative, raccogliendo ciò che di bello gli regaleranno le stelle e chi invece continuerà a fare i conti con dubbi e paure. Con l’estate ormai alle porte, il weekend si preannuncia ricco di occasioni per chi ha voglia di fare nuove conoscenze, mettersi una storia finita male alle spalle o per chi ha semplicemente voglia di distrarsi.

Con l’aiuto delle stelle, tali occasioni possono diventare ancora più importanti ma è fondamentale riuscire a cogliere tutti i segnali e, soprattutto, non chiudersi al mondo. In quest’ottica, arrivano le previsioni del weekend del 31 maggio – 1 giugno 2025 di Paolo Fox che, come sempre, dà consigli a tutti i segni zodiacali su come affrontare questi due giorni senza pensieri.

Oroscopo Paolo Fox: tutte le previsioni per il weekend 31 maggio – 1 giugno 2025

ARIETE: Weekend movimentato per i nati del segno che potranno fare nuove conoscenze in grado di dare una svolta alla vita amorosa. Sul lavoro, invece, le preoccupazioni sono ancora tante ma è arrivato il momento di staccare la spina e godersi il weekend.

TORO: Weekend rilassante da trascorrere insieme alla famiglia. Bene anche la situazione finanziaria ma attenzione a non sperperare. Momento positivo anche sul lavoro dove i progetti cominciano a concretizzarsi.

GEMELLI: Periodo all’insegna del cambiamento e il weekend offre ottime occasioni per cominciare a farlo. Sul lavoro, durante il weekend, prova ad allontanare i pensieri negativi mentre in amore attenzione a qualche discussione di troppo.

CANCRO: Weekend importante per ritrovare un po’ di serenità in famiglia mentre sul lavoro è importante rimandare qualsiasi decisione importante. La voglia di cambiare c’è, ma attenzione a non fare il passo più lungo della gamba.

LEONE: Weekend energico con molte cose da fare con proposte lavorative interessanti che potrebbero arrivare. In amore, invece, il cielo sorride e le stelle portano fortuna anche ai single.

VERGINE: Weekend tranquillo rispetto a quelli delle scorse settimane. Cerca di sfruttare il fine settimana per riposarti e ritrovare le energie. In amore, invece, potrebbe esserci qualche problema con il partner ma ritrovando il dialogo tutto si risolverà.

BILANCIA: Weekend fortunato con ottime stelle sia per l’amore che per il lavoro. Un bel progetto, infatti, comincia finalmente a prendere forma.

SCORPIONE: Il weekend sarà importante per riflettere su determinate situazioni. Sul lavoro, qualcosa potrebbe non andare come ti aspettavi ma riuscirai a superare qualsiasi ostacolo. In amore, invece, sarà opportuno evitare le polemiche e concentrarti su ciò che è davvero importante.

SAGITTARIO: Weekend all’insegna della novità. Oggi e domani hai voglia di buttarti in qualcosa di nuovo, di non avere pensieri, di evadere ed è anche il momento giusto per cominciare a lavorare ad un nuovo progetto.

CAPRICORNO: Weekend di riflessione sul piano lavorativo durante il quale proverai a capire cosa vuoi realmente. In amore, invece, sarà importante imparare ad ascoltare di più i bisogni del partner.

ACQUARIO: Weekend all’insegna dell’entusiasmo durante il quale non mancheranno gli incontri, soprattutto per i single che hanno voglia di rimettersi in gioco.

PESCI: Il fine settimana ti farà sentire forte e determinato ed è il momento giusto per rafforzare i rapporti. Sul lavoro, non farti distrarre e continuare a lavorare ai tuoi progetti.