Arrivano importanti novità dal punto di vista astrologico anche per quanto riguarda l’estate che ci attende. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox l’estate 2025 porterà in dote una valanga di cambiamenti e novità, un po’ per tutti i segni, cerchiamo di capire meglio nel dettaglio.

ARIETE: a luglio e agosto Mercurio e Giove in aspetto particolare. Attenti alle finanze in estate. Siete pronti a fare delle scelte sul piano lavorativo e definizione rapporti. A giugno e luglio ottima situazione sentimentale.

TORO: questa estate prevede un Mercurio particolare che a luglio e agosto vi aiuterà a definire situazioni lavorative importanti. I sentimenti sono forti anche a giugno. Venere entra nel segno dal 6 giugno. Saranno mesi di fortune e rivincite. Proiettati su un futuro importante e bella estate.

GEMELLI: percorso ottimo a quanto pare e siete forti. Giove dal 10 giugno non sarà più nel segno e si sposta nell’acquisizione dei soldi. Sarà un bel periodo. L’amore va e viene, forse troppe aspettative.

CANCRO: Saturno insidierà il segno per qualche tempo. Sarete affaticati, ma avere Giove nel segno dal 10 giugno non può portare che successo. Agosto vedrà Venere attiva dove potrete prendere grandi decisioni.

LEONE: avverrà un lungo transito di Mercurio nel vostro segno zodiacale. Luglio e agosto saranno mesi importanti che vi daranno carica di energia per vincere sfide. Nessuno può fermarvi. Aspettative alte, ma serve concretezza. L’amore è dietro l’angolo per i single.

VERGINE: ora siete in bilico. Mese strano a luglio in amore, cercate quindi di evitare conflitti. Ad agosto invece siete molto forti, è molto importante per voi.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni estate 2025: cosa accadrà a Bilancia e Scorpione

Secondo quanto svelato dall’oroscopo Paolo Fox, anche i nati sotto il segno della Bilancia e dello Scorpione si ritroveranno a fare i conti con tanti colpi di scena, come prevede la vita di tutti i giorni, anche con qualche grado in più.

BILANCIA: Giove in aspetto particolare dice che sul lavoro siete un po’ insoddisfatti. I sentimenti a luglio sono rafforzati. Dovete trovare un equilibrio e non aspettarvi troppo. Vorreste fare molto di più.

SCORPIONE: Mercurio è dissonante. Nella seconda parte dell’anno come tanti altri segni d’acqua avrete tantissimo. Siete ambiziosi e quindi volete farvi notare, tenendo a mente le responsabilità sia in lavoro che amore. Estate 2025 importante, preludio di un autunno che sarà altrettanto.

SAGITTARIO: Giove tra qualche giorno non sarà più in posizione contraria: si cambia dal 10 giugno, dopo diversi stop. Mesi importanti anche in vista di settembre, assicura Paolo Fox. Tra giugno e luglio avrete occasioni importanti sia sul lavoro che in amore.

CAPRICORNO: nel lavoro così come in amore bisogna fare delle scelte con il transito di Giove nel segno. Cielo che porta delle privazioni e rigore. L’amore è ben messo tra luglio e agosto.

ACQUARIO: se qualcuno vi costringe a fare qualcosa, non lo farete mai. Mercurio in opposizione a luglio e agosto e Venere strana a giugno. Probabilmente nei rapporti c’è qualcosa da rivedere. L’Acquario resta tra i segni forti ma nel corso dell’estate 2025.

PESCI: adesso avete un cielo importante e Saturno che non sarà più opposto per qualche mese. A fine maggio avete avuto qualche momento di sconforto. Bel cielo anche per la revisione dei rapporti d’amore. Se siete single avrete una bella Venere. C’è chi può lasciare qualcosa per gettarsi su altre frequentazioni.