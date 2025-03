Le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox tornano puntuali anche oggi per svelare l’andamento delle stelle per la giornata di domani, giovedì 13 marzo 2025 e dare preziosi consigli su come affrontare la giornata. Sono sempre più numerose le persone che consultano l’oroscopo per capire se sia più o meno una giornata favorevole e il famoso astrologo invita a non credere a priori a tutto ma a verificare sul campo. Cosa dicono, dunque, le stelle per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le previsioni.

Oroscopo Paolo Fox di domani 12 marzo 2025/ Previsioni da Bilancia a Pesci: scelte importanti per Acquario

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni di domani per la prima metà dei segni

ARIETE: Le stelle sono particolarmente favorevoli per l’inizio di nuovi progetti. Il transito di Mercurio e Venere nel segno portano novità e migliorano le relazioni interpersonali. La primavera sarà ricca di nuove notizie e se hai una decisione da prendere, cerca di farlo entro giugno perché la prima parte dell’anno è più favorevole della seconda.

Oroscopo Paolo Fox di domani 12 marzo 2025/ Previsioni da Ariete a Vergine: rivincita per Toro, Cancro svolta

TORO: Contatti professionali fruttuosi in questo periodo in cui potreste avere anche delle idee brillanti. Se state valutando l’acquisto di un’azienda o la rivalutazione del vostro lavoro, è necessario fare attenzione ai conti. In amore, invece, serve più coraggio.

GEMELLI: Giornata non particolarmente brillante. E’ necessario, tuttavia, cercare un po’ di slancio passionale in amore e ritrovare la comunicazione con il partner. Dubbi sul fronte economico e lavorativo anche se, entro l’estate, molte situazioni saranno risolte.

CANCRO: Secondo le previsioni dell’oroscopo di domani di Paolo Fox, la giornata di domani sarà fondamentale per il Cancro per capire cosa sta accadendo a casa e nel cuore. Sul fronte emotivo ci sono segnali di allerta. Non è esclusa la rivalutazione di un rapporto a causa di un’eccessiva gelosia.

Oroscopo Paolo Fox di domani 11 marzo 2025/ Previsioni da Bilancia a Pesci: flirt per i single Capricorno

LEONE: Cielo straordinario con Mercurio e Venere in ottimo aspetto insieme a Giove. Tutto ciò regala una grande energia. L’attuale periodo è perfetto per rinnovare la propria attività. Anche in amore le stelle sono favorevole e chi ha chiuso una storia potrebbe trovare nuovi orizzonti.

VERGINE: L’oroscopo di domani invita i nati sotto il segno della Vergine a sperimentare e non a cercare risposte definitive. Non lasciate che il passato influenzi la vostra vita e concentratevi su ciò che di bello può regalarvi il futuro.