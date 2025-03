Dopo le previsioni per la prima metà dei segni zodiacali, torna l’appuntamento anche con l’oroscopo di Paolo Fox, sempre per la giornata di domani, giovedì 13 marzo 2025, ma per la seconda metà dei segni. Come ogni giorno, il famoso astrologo, in vista dell’arrivo della primavera, svela l’andamento delle stelle invitando alcuni segni ad agire per concretizzare sogni e progetti ed altri ad essere più cauti in vista di periodi migliori, ma qual è l’andamento delle stelle per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Andiamo a scoprire tutte le previsioni.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni di domani per la seconda metà dei segni

BILANCIA: Cielo utile per le questioni di lavoro con le occasioni di successo che non mancano. Chi ha un contratto in scadenza, tuttavia, dato che la prima parte è migliore della seconda, dovrebbe gettare le basi per nuovi progetti. Per quanto riguarda i sentimenti, l’amore in questi giorni è interessante solo se c’è una persona che collabora e non mette il bastone tra le ruote.

SCORPIONE: Cielo particolarmente promettente che crea un grande impulso nel lavoro. L’amore, tuttavia, potrebbe richiedere una certa protezione. Se hai messo da parte le relazioni amorose a favore del lavoro, è tempo di rivedere le priorità.

SAGITTARIO: Momento ideale per l’amore e le nuove conoscenze. In ambito lavorativo si prevede un rinnovamento. Le idee sono stimolanti ma richiedono pazienza nella loro attuazione. Il periodo tra aprile e giugno porterà maggiori soddisfazioni.

CAPRICORNO: Questo cielo, secondo le previsioni dell’oroscopo di domani di Paolo Fox, porta emozioni sincere e nuove opportunità. Molti potrebbero decidere di interrompere alcune collaborazioni o di rinnovare completamente la propria vita professionale. In amore, cercate maggiore stabilità.

ACQUARIO: Non hai paura di prendere decisioni improvvise e sorprendere gli altri con le tue idee. Chi è single dovrebbe cercare nuove opportunità e favorire incontri speciali. Le coppie di lunga data pianificano un evento o una piccola vacanza.

PESCI: E’ il momento di lavorare per ottenere il meglio. Non abbandonare i tuoi progetti e le tue idee. Anche se la Luna in opposizione potrebbe portare un disagio, guarda avanti perché con la tua preparazione riuscirai ad ottenere molto di più di ciò che hai oggi.