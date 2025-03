Una nuova settimana accende il motore delle emozioni, delle ambizioni; tante le sfumature che si leggono tra le righe delle previsioni di oggi 31 marzo 2025 secondo l’Oroscopo Paolo Fox, soprattutto per i possibili scenari che potrebbero interessare il mondo del lavoro. La professione è spesso fonte di soddisfazioni, così come è capace di alimentare tensioni che è bene non riversare nella vita privata. Se c’è un accordo da rivedere è bene iniziare proprio da queste ore; in caso contrario, il rischio è di lasciare dello stress latente pronto ad alimentare un umore al ribasso. In amore c’è qualche scaramuccia, forse non siete stati al top dal punto di vista della comunicazione e per le coppie c’è qualcosa da rivedere. Serata all’insegna delle emozioni per i single; nuove relazioni possono riportare in auge le emozioni. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 31 marzo 2025 secondo l’Oroscopo Paolo Fox.

Le previsioni di oggi 31 marzo 2025 secondo l’Oroscopo Paolo Fox: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: La Luna nel segno è certamente un buon auspicio; energie in arrivo, necessarie per cogliere le ottime opportunità del periodo soprattutto nel contesto di lavoro. Non meno proficuo l’influsso di Venere per tutto ciò che riguarda l’amore: la passione torna a primeggiare.

TORO: Nelle ultime settimane forse le azioni e le riflessioni sono state troppo caotiche; ora, soprattutto sul lavoro, è il caso di ristabilire equilibrio e serietà di intenti. In amore c’è una nuova tendenza che vi porta verso la riscoperta di emozioni che forse avevate accantonato da tempo.

GEMELLI: Periodo stimolante e da questo lunedì si può iniziare ad innescare novità e occasioni che riguardano il contesto di lavoro; provate a cimentarvi con nuove attività alimentando progetti innovativi. In amore c’è passione per le coppie affermate; opportunità per i single.

CANCRO: Talvolta è bene avere pazienza e muoversi con cautela a dispetto del desiderio dominante di passare all’azione; sul lavoro c’è qualcosa da rivedere all’insegna dell’equilibrio. In amore torna l’empatia con una persona speciale, cercate di dare maggiore spazio alle relazioni.

LEONE: Da questo lunedì si torna a primeggiare nel contesto di lavoro; non siete mai arrendevoli e questa dote vi verrà riconosciuta, ora è il momento di costruire un futuro ancora più florido. In amore c’è necessità di mobilitarsi per rendere ancora più solido e strutturato un legame importante.

VERGINE: Stando alle previsioni di oggi 31 marzo 2025 secondo l’Oroscopo Paolo Fox è importante mettere in primo piano le collaborazioni di lavoro che non stanno dando i benefici auspicati. In amore torna una discreta sintonia ma attenzione a qualche piccolo screzio.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni di oggi 31 marzo 2025: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Da questo lunedì sarete investiti da una serie di intuizioni che potrebbero segnare una svolta importante nel contesto di lavoro. In amore non sono da escludere incontri inaspettati; non escludete a priori eventuali nuove esperienze o rapporti.

SCORPIONE: Nelle prossime ore torna la necessità di concentrarsi maggiormente sulle passioni; soprattutto se strettamente legate con il contesto di lavoro. Nuove possibilità meritano di essere valutate e in amore non abbiate paura di lasciarvi andare al vostro intuito.

SAGITTARIO: Nel mondo del lavoro non sempre restare arenati alle stesse concezioni è un valore aggiunto; sentitevi liberi di sondare nuove strade e lasciatevi guidare da attente riflessioni. In amore c’è qualche piccolo ostacolo da superare, attenzione alla troppa sensibilità.

CAPRICORNO: Siete particolarmente emotivi in questo ultimo lunedì di marzo; c’è la necessità di non rimandare scelte e decisioni importanti che riguardano il mondo del lavoro. Calma nella gestione dei rapporti di coppia; se c’è qualche incomprensione latente, non nascondetevi.

ACQUARIO: La voglia di dare libero sfogo alle proprie ambizioni in vista del futuro è tanta, ma ogni passo deve essere in linea con le circostanze intorno a voi; non superare determinati limiti. In amore serve ricaricare le energie, l’umore non è dei migliori.

PESCI: Stando alle previsioni di oggi 31 marzo 2025 secondo l’Oroscopo Paolo Fox da questo lunedì tornerete finalmente protagonisti grazie ad un umore rinvigorito e positivo. Mattatori nel contesto di lavoro con fiumi di idee e opportunità da cogliere. In amore siate meno frenetici, le energie vanno ben distribuite.