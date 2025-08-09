Le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi 9 agosto 2025: tutti i consigli per i segni da Ariete a Vergine.

Il weekend è ufficialmente cominciato ma anche le vacanze per la maggior parte delle persone che, però, anche sotto l’ombrellone, non rinunciano a leggere le previsioni dell‘oroscopo di Paolo Fox che, puntuale come sempre, arriva anche in questo caldo sabato per svelare l’andamento delle stelle per la giornata del 9 agosto 2025 ma andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le previsioni.

Oroscopo Branko, previsioni 6 agosto 2025/ Da Bilancia a Pesci: Sagittario cambia vita, Acquario idee geniali

ARIETE: il weekend dei nati del segno potrebbe essere elettrizzante ma anche particolarmente nervoso se non vi armerete di pazienza. Essendo persone, a volte pedanti, potreste perdere facilmente la calma se circondati da persone che non sono organizzate come voi e sono particolarmente distratte. In caso di discussioni, cercate immediatamente un chiarimento per non innervosirvi troppo.

Oroscopo Branko, previsioni 6 agosto 2025/ Da Ariete a Vergine: Leone fortunato, Toro occhio alle finanze!

TORO: l’ultimo periodo non è stato facile per i nati del segno, reduci da troppe discussioni, probabilmente a causa delle troppe spese che hanno inciso sulla situazione economica. La giornata di oggi, però, vi invita a non abbattervi e ad andare avanti per la vostra strada.

GEMELLI: la giornata di oggi, nonostante le vacanze, potrebbe essere particolarmente movimentata. Del resto, anche quando non avete nulla da fare, non riuscite a stare fermi e cercate sempre qualcosa di cui occuparvi. Proprio questa grande voglia di fare, nella giornata di oggi, potrebbe trasformarsi in stanchezza.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni 31 luglio-7 agosto 2025/ Toro in trappola, Ariete prudente

Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 agosto 2025: le previsioni per Cancro, Leone e Vergine

Le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, 9 agosto 2025, continuano con altri tre segni ma andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le previsioni.

CANCRO: giornata all’insegna dell’amore che sarà caratterizzata da tenerezza e passione. Se avete avuto dei dubbi sulla relazione che state vivendo, oggi saranno cancellati e vi sentirete particolarmente forti. Non è da escludere un momento speciale con la persona amata.

LEONE: la seconda parte dell’anno porterà importanti progetti, ma la giornata di oggi potrebbe essere ricca di insidie. Guardatevi bene le spalle perché qualcuno, anche di insospettabile, potrebbe farvi un brutto scherzo. In ogni caso, cercate sempre di agire con diplomazia.

VERGINE: abituati a tenervi tutto dentro, nella giornata di oggi sentire di avere la grinta giusta per affrontare i problemi che, finora, avete evitato. Ci saranno sempre persone che proveranno a mettervi i bastoni tra le ruote ma cercate di non abbattervi.