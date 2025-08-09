Le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi 9 agosto 2025: tutti i consigli per i segni da Bilancia a Pesci.

Oggi, sabato 9 agosto 2025, si respira aria di sole, mare e vacanze, ma cosa prevedono le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox? Come ogni giorno, il famoso astrologo, dà consigli su come affrontare la giornata a tutti i segni zodiacali. Per affrontare al meno la giornata di oggi che, per molti, indica l’inizio ufficiale delle vacanze, andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le previsioni dopo quelle per i primi sei segni zodiacali.

BILANCIA: grande energia in questa giornata che vi darà la spinta giusta anche per affrontare i vari problemi che vi affliggono. Non mancherà, tuttavia, un senso di stanchezza che vi farà sentire sottotono. Cercate di restare calmi per affrontare eventuali problemi familiari che potrebbero sorgere.

SCORPIONE: i cambiamenti che avete dovuto affrontare nell’ultimo periodo vi fanno sentire stanchi e spossati. La situazione non migliorerà a causa di alcuni problemi familiari che potrebbero aggravarsi ancora di più. Cercate di stringere i denti in attesa di un periodo migliore.

SAGITTARIO: è la giornata giusta per togliervi qualche sassolino dalle scarpe e tirare fuori ciò che, finora, avete tenuto dentro. Esprimete con chiarezza tutto ciò che sentite e parlate senza problemi perché ci sarà modo di risolvere ogni fraintendimento.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni di oggi 9 agosto 2025 per Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono, invece, le stelle per gli ultimi, tre segni zodiacali? Come affronteranno questo sabato i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci? anche in questo caso, a rispondere, è sempre Paolo Fox.

CAPRICORNO: in questa giornata, la vostra priorità dev’essere staccare la spina e concedersi un po’ di relax e divertimento grazie al sole e al mare. Avrete dei pensieri professionali con alcune decisioni da prendere ma sarà meglio rimandare tutto a lunedì.

ACQUARIO: sentite, dentro di voi, un grande bisogno di fare qualcosa di folle per sentirvi totalmente liberi e appagati. Amando le sfide, quando decidete di tuffarvi in una nuova avventura, lo fate senza annunciare nulla, se non a cose fatte.

PESCI: sarà una giornata particolare in cui sentirete il bisogno di starvene con il partner e con la vostra famiglia. Cercate di uscire, fare cose divertenti e staccare la spina per qualche ora.