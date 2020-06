Oroscopo Paolo Fox lunedì 15 giugno 2020/ Acquario, Capricorno, Pesci, Sagittario

Pubblicità

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 15 giugno 2020

Per l’oroscopo di Paolo Fox ecco l’Acquario: Il momento si delinea come potenzialmente molto positivo, purché si abbia il coraggio di confrontarsi con se stessi, affrontando la possibilità di concludere alcune situazioni non più all’altezza delle precedenti aspettative. Una Venere molto intrigante sembra promettere incontri interessanti, nonché buone possibilità di recupero per alcuni rapporti importanti.

Oroscopo Capricorno: Giornata pensierosa a causa dei numerosi progetti da completare. Il grande desiderio di novità potrebbe scontrarsi con alcuni timori, dando vita ad un atteggiamento altalenante. Una Luna in aspetto particolare invita a curare maggiormente la propria forma fisica.

Oroscopo Pesci: Una Venere un po’ fastidiosa sembra gettare qualche ombra sulla sfera sentimentale, specialmente per le donne del segno. Le questioni lavorative e quelle personali possono comunque contare su una buona situazione astrologica.

Oroscopo Sagittario: La frustrazione dell’ultimo periodo sembra lentamente dissolversi, portando ad una situazione astrologica molto positiva per quanto riguarda le occasioni da sfruttare. Qualcuno potrebbe avvertire ancora un po’ di stanchezza e nervosismo durante la giornata di oggi, a causa di un fine settimana un po’ stressante.



