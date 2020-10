Oroscopo Paolo Fox, lunedì 19 ottobre 2020/ Scorpione e Toro buon momento, Pesci flop

Ecco un breve riepilogo dell’oroscopo Paolo Fox per la giornata di Lunedì 19 Ottobre 2020, trasmesse in anteprima da Radio Latte e Miele all’interno della rubrica radiofonica Latte & Stelle. Giornata ricca di energia per il segno dell’Ariete, che riscopre una forza da tempo sopita che contribuirà a superare definitivamente le difficoltà portate da questo anno per lasciar spazio alla rinascita che arriverà con il 2021. Buone opportunità per il segno del Toro, in questa giornata di lunedì 19 ottobre. L’oroscopo di Paolo Fox si prospetta benevolo, nelle prossime giornate infatti sarà possibile riscoprire un sentimento dopo un lungo periodo che ha visto prevalere le preoccupazioni pratiche a quelle sentimentali. Sul piano lavorativo sembrerebbe arrivato il momento di fare delle richieste, in modo da sfruttare le opportunità che arriveranno con il mese di Dicembre. Previsioni astrologiche in salita per il segno dei Gemelli: una Luna opposta sembra rendere difficoltoso l’inizio di questa settimana. Durante queste giornate potrebbero presentarsi alcuni piccoli imprevisti capaci di mandare all’aria dei progetti o di creare qualche discussione all’interno di un rapporto.

Oroscopo Paolo Fox, Lunedì 19 ottobre: Leone, difficoltà sul piano economico ma…

Le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox, per la giornata di Lunedì 19 Ottobre 2020, preannunciano che per il segno di Cancro ritardi e difficoltà stanno finalmente per dissolversi, lasciando spazio alla possibilità di mettere in atto importanti cambiamenti. Per sfruttare al meglio questa situazione sarebbe bene riuscire ad analizzare attentamente desideri e aspettative, soprattutto in ambito sentimentale. Luna favorevole per il segno del Leone, sembra promettere l’arrivo di alcune buone soluzioni, ma potrebbe continuare ad esserci qualche piccola difficoltà sul piano economico. Sul piano lavorativo potrebbero presentarsi alcune novità, ma sarà bene prestare attenzione a non caricarsi eccessivamente di responsabilità. Per il segno della Vergine, questa giornata potrebbe portare un po’ di nervosismo causato da una situazione lavorativa precaria e molto impegnativa. Attenzione che queste tensioni non si riflettano anche in ambito amoroso. Alti e bassi per la Bilancia: nonostante il periodo continui ad essere incerto e altalenante, oggi e domani si potrà contare su una condizione astrologica molto positiva. Con l’arrivo del prossimo anno le difficoltà di questi ultimi tempi si dissolveranno definitivamente e un Saturno favorevole inaugurerà una importante fase di cambiamento.

Oroscopo Paolo Fox, Lunedì 19 ottobre: Scorpione, quanta energia!

Oroscopo Paolo Foxbenevolo per il segno dello Scorpione. L’energia di questi giorni potrebbe contribuire a mettere in atto tutti quei cambiamenti che da tempo si desidera realizzare. Questo bisogno di novità andrà gestito attentamente in vista di un 2021 di conservazione. Per il segno del Sagittario, oggi e domani si potrà contare su una buona situazione astrologica, impreziosita dalla buona influenza della Luna nel segno. Le relazioni risultano favorite: emozioni in arrivo. Momento di stanchezza per il segno del Capricorno, questa giornata però aiuterà a recuperare l’energia necessaria a mettersi in gioco. Nonostante un lieve calo fisico che invita a rilassarsi per recuperare energie, la giornata di oggi sembra poter portare alcune buone idee utili ad attuare i cambiamenti tanto desiderati per il segno dell’Ariete. Curare maggiormente il proprio fisico potrebbe contribuire ad ottenere qualcosa di più. Amore complicato per i Pesci: il comportamento contraddittorio o incerto di alcune persone potrebbe accentuare lo stato di confusione che molti sembrano vivere già da un po’. La sensazione di non essere coinvolti in un rapporto equilibrato o la sensazione di non essere apprezzati sufficientemente potrebbe causare agitazione e generare alcuni conflitti. Attenzione a non fare scelte azzardate.



