Oroscopo Paolo Fox lunedì 22 giugno 2020/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 22 giugno 2020

L’oroscopo di Paolo Fox va avanti. Il Sagittario ha modo di dire quello che pensa, si sente energia e se questa si sprigiona si ottiene successo. I liberi professionisti pensano a un ritorno sulle scene. Amore penalizzato.

Oroscopo Capricorno: si spera che non sia preso da pensieri negativi, è l’ultima cosa che si deve fare. Giugno e luglio sono due mesi che portano contraddizioni. Si è in attesa di riconferma ma non significa niente. Questo periodo regala in ogni caso saggezza.

Oroscopo Acquario: il segno è ribelle di nascita e dal 2019 Urano è in aspetto particolare e ha regalato un fascino speciale. Si rischia di prendersela con persone che ora non si impegnano a seguire le proprie indicazioni. Si vuole cambiare ma c’è chi dice di non farlo. In amore le stelle aiutano ma possono provocare il desiderio di stare lontani.

Oroscopo Pesci: possono dire quello che pensano, c’è voglia di parlare e rimproverarsi senza indugi se sono state fatte scelte pesanti. Purtroppo si segue prima l’istinto e non si premia, si pensa sempre dopo a fare il ragionamento adeguato. Giornata che aiuta i propri intenti.



