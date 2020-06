Oroscopo Paolo Fox lunedì 29 giugno 2020/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 29 giugno 2020

Per l’oroscopo di Paolo Fox ecco il Leone: Giornata positiva prima di un leggero calo che si registrerà durante metà settimana. Sembra essere necessario fare i conti con alcuni impegni che segnalano un cambiamento da parte di alcune situazioni che potrebbe richiedere un riassestamento generale. Buone motivazioni in amore.

Oroscopo Vergine: Presto sarà possibile recuperare del tutto dalle difficoltà legate a questo periodo grazie ad una straordinaria capacità di azione. Entro mercoledì potrebbero arrivare alcune buone notizie.

Oroscopo Bilancia: La presenza della Luna nel segno sembra attenuare il senso di confusione che ha caratterizzato le ultime settimane. Marte opposto sembra indicare un po’ di nervosismo legato ad alcuni impedimenti lavorativi. Chi si trova ad avere a che fare con Ariete e Capricorno potrebbe registrare qualche tensione in più, anche se i legami con gli altri non sembrano essere particolarmente favoriti. L’amore può aiutare soltanto se si ha a che fare con persone molto comprensive.

Oroscopo Scorpione: Giornate interessanti per staccare la spina in vista dell’arrivo di Luglio, che sembra poter regalare una grande spinta per ciò che concerne le questioni di carattere pratico. Mercurio in aspetto positivo garantisce la possibilità di ottenere qualcosa di nuovo.



