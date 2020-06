Oroscopo Paolo Fox lunedì 8 giugno 2020/ Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Pubblicità

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 8 giugno 2020

Andiamo avanti nello studio dell’oroscopo di Paolo Fox. Il Leone ha una Luna neutrale che domani va in opposizione. Bisogna anticipare i tempi e se ci sono questioni di lavoro serve premura per fare prima degli altri. Il cielo richiede attenzione nelle questioni di carattere pratico, ancora di più per le questioni economiche. Revisione delle scelte lavorative, c’è chi dice stop ai progetti.

Oroscopo Vergine: ha una settimana importante, si è vincenti ma quanto costa però essere sempre forti e vincenti, costa energie e con Marte in opposizione ci sono forti contrasti emotivi. Se nei fine settimana capita di discutere oggi si cerca di farsi scivolare le cose e non pensare.

Oroscopo Bilancia: a giugno e luglio hanno mesi di ricostruzione. Ci si può anche fare avanti, chi ha promesso una cosa non la mantiene e Giove è complicato da gestire. Dal punto di vista personale si sono affrontati problemi, anche inerenti a ciò che è successo. Le persone di riferimento quali sono? Venere è favorevole e se c’è una persona al proprio fianco si devono fare progetti, come un viaggio.

Oroscopo Scorpione: seve chiudere una pagina della propria vita lavorativa e aprirne di nuove. Si è un segno che vive trasformazioni e ci sono giornate agitate. Oggi si è un po’ forti e domani si è collerici e polemici. In amore è necessario stare attenti specie se non capiscono.



