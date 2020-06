Oroscopo Paolo Fox martedì 16 giugno 2020/ Leone, Vergine, Toro e Bilancia

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 16 giugno 2020

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox andiamo a vedere ulteriori quattro segni sempre seguendo quanto detto a LatteMiele. Leone: Giornata un po’ sottotono a causa di qualche nervosismo dovuto a qualche difficoltà lavorativa e relazionale nell’accettare una realtà che sta cambiando. Buone possibilità per i sentimenti.

Oroscopo Vergine: Dopo il solito week end non troppo brillante ora si può contare su qualche giornata di recupero capace di far avvertire le grandi possibilità offerte da quest’anno. In amore potrebbe essere necessario un riavvicinamento che, se ora non sembra essere possibile, sarà più facile ottenere durante il mese di agosto.

Oroscopo Toro: L’energia positiva regalata dalla Luna, con Giove, Marte e Mercurio favorevoli, sembrano dar vita ad un oroscopo molto favorevole. I prossimi mesi garantiranno molte buone occasioni utili da sfruttare entro novembre. In amore stelle neutrali, anche se sarebbe bene non affaticarsi troppo.

Oroscopo Bilancia: Giornata un po’ nervosa, nonostante sembri tornare una certa voglia di fare e di mettersi in gioco. Alcuni rapporti di lavoro potrebbero essere messi in discussione tra giugno e luglio, portando qualcuno a vivere un po’ di incertezza.



