Oroscopo Paolo Fox martedì 23 giugno 2020/ Ariete, Cancro, Capricorno e Pesci

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 22 giugno 2020

Ecco cosa ci dice l’oroscopo di Paolo Fox per l’Ariete: il segno è pensieroso, forse la settimana è iniziata in maniera pesante. ci sono problematiche da risolvere anche legate al quotidiano con Mercurio in aspetto critico. Si deve far fronte a problemi che nascono via via. Il segno avrà un grande rilancio alla fine dell’anno, ma tra giugno e luglio evidentemente c’è qualcosa che non quadra. E’ come se si dovesse ricostruire una certa stabilità. Questo vale per l’amore, ma anche per il lavoro.

Oroscopo Cancro: giornata interessante, come se si sia presi da un nuovo inizio. Chi vuole esplorare un nuovo orizzonte e mettersi alla prova non è contento del riscontro economico. Ma a fronte di certe situazioni si vive un rilancio. Anche gli uomini più forti si commuovono magari rimasti soli. Attenzione per l’amore ad essere più stabili.

Oroscopo Capricorno: il segno è molto motivato. La saggezza è determinata dal tempo. Si sa aspettare con pazienza il momento giusto. Essere impazienti non paga. Giugno e luglio sono mesi importanti e che possono portare a qualcosa. Questo è un periodo in cui non è facile ricercare la verità. Ci vuole pazienza nel lavoro e per i soldi.

Oroscopo Pesci: se c’è stata un’amarezza sul lavoro o si pensa di aver perso qualcosa, tempo al tempo perché presto si guadagnerà un successo. Entro la fine di luglio si può guadagnare qualcosa di importante. In amore attenzione alle bugie perché non portano da nessuna parte.



