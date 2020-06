Oroscopo Paolo Fox martedì 30 giugno 2020/ Pesci, Capricorno, Vergine, Ariete

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 30 giugno 2020

Per l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ecco il Capricorno è in recupero dopo un periodo pesante, martedì sembra migliore. Le provocazioni vanno fatte scivolare addosso e con Giove in opposizione forse si deve chiarire. Pagamenti da contestare e se qualcuno mette in imbarazzo si risponde a dovere. Selezionate bene le persone prima di scegliere ma poi si sa ricambiare.

Oroscopo Pesci: con queste giornate particolari possono recuperare ma da marzo l’amore porta perplessità. Quasi tutti i nati sotto questo segno ora devono limitare una certa tensione presente. Anche a fronte di una chiusura nel lavoro ci sono aperture.

Oroscopo Vergine: è uno dei segni che anche se ci siamo fermati, abbiamo avuto molti problemi può ripartire. Non è un anno felice per tutti. Anno di recupero e forza. Chi inizia a lavorare in questo momento è appagato ma chi ha un’attività valida può perfezionarla. Amore messo alle porte. Mese rivelatore agosto.

Oroscopo Ariete: vive un’ultima giornata di giugno un po’ affaticato ma questo discorso non è nuovo. Ora ci vuole cautela nelle questioni di lavoro. Bello il cielo per tutte le questioni di carattere amoroso, non si ha una storia e ora si può trovarla. Diverso il discorso di chi ha una storia perché in agosto ci si troverà di fronte a una scelta.



