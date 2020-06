Oroscopo Paolo Fox martedì 9 giugno 2020/ Scorpione, Vergine, Bilancia e Sagittario

Pubblicità

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 9 giugno 2020

L’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele va avanti. Lo Scorpione vive discretamente questo cielo, picco massimo il 21. Attenzione ai rapporti più conflittuali. Al segno la lotta piace ma ogni tanto ci sono divergenze. Già dall’anno scorso c’è stato un Urano opposto.

Oroscopo Vergine: ha un anno importante, quelli che non hanno situazioni buone ora si devono dare da fare in vista del futuro. Se una situazione si è fermato o se c’è stato uno stop si può ripartire. Questo è vero se si ha a che fare con Pesci o lo Scorpione.

Oroscopo Bilancia: innamorarsi è importante con Saturno in ottimo aspetto e anche costruire qualcosa di bello o di ufficiale a livello emotivo. Tanti ritardi a livello economico. Giugno e luglio saranno mesi particolari ad un livello economico perché o si aspetta una risposta o chi manda tanti progetti.

Oroscopo Sagittario: ora può ritrovare la voglia di amare, se non ci sono novità e avete sempre la stessa persona al vostro fianco potete risvegliarlo. In questi giorni è possibile avere un riscatto lavorativo. Ci sono persone che possono ripartire da zero.



