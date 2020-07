Oroscopo Paolo Fox mercoledì 1 luglio 2020/ Cancro, Capricorno, Leone, Vergine

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 1 luglio 2020

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta al Cancro: ci si deve esporre in amore con Venere che arriverà ad agosto. Sul lavoro ci sono dei contrasti. Si sta iniziando un progetto senza certezza con un bel cielo forte per le novità però dal punto di vista dei riscontri non c’è molto. E’ come se si vivesse una fase sperimentale della vita.

Oroscopo Capricorno: si sta un pochino meglio, questo è un segno che potrà ottenere molto. Non si è ora soddisfatti, ma passati giugno e luglio ci saranno delle risposte. L’autunno sarà importante con grandi ripartenze. Ci sono stati momenti difficili, ma la pausa è servita. In amore stelle neutrali.

Oroscopo Leone: nel lavoro non si è contenti. Ci sono due tendenze tra chi sbatte la porta e se ne va, col rimorso di non aver combattuto, e chi affronta il nemico. E’ il momento di trasformazioni che riguardano anche l’amore. Ci deve essere al fianco qualcuno non che sorregga ma che almeno ascolti.

Oroscopo Vergine: con Giove e Saturno attivi il segno sente che è il momento di parlare e di fare. Tutte le persone che hanno un’attività in proprio possono ripartire. C’è chi si sente invidiato e non è che si sbagli molto. Si è saggi e non si è più abituati a subire come prima. Alcuni col lockdown si sono resi conto di non avere quello che volevano e quindi stanno cambiando, anche questa è una crescita.



