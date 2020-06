Oroscopo Paolo Fox mercoledì 10 giugno 2020/ Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Pubblicità

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 10 giugno 2020

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta al Leone: il momento è particolare, non si è completamente soddisfatti. Di solito si crede all’astrologia quando si leggono buone stelle, altrimenti non si vuole sapere più nulla. Non si sa se la situazione cambierà, molte cose sono in trasformazione. Quest’anno per vari motivi si sta avendo una visione diversa della propria esistenza. Più sereno è l’aspetto sentimentale, la giornata è altalenante con gli altri.

Oroscopo Vergine: a parte i weekend che vedono spossato e malinconico il segno il periodo non è difficile. La situazione può aver avvantaggiato un’attività in proprio. Quando si chiude qualcosa che non frutta si guadagna. L’amore va protetto.

Oroscopo Bilancia: Saturno aiuta un segno che vuole costruire anche nell’ambito dei sentimenti. Le coppie ufficiose possono diventare ufficiali. Meno interessanti le stelle per il lavoro dove si parla di part time e si naviga a vista. O non si hanno certezze o persone sfuggono alle richieste.

Oroscopo Scorpione: si è frastornati e affaticati. Si deve stare attenti ai fastidi articolari, reumatici, momento in cui si risente di un lieve calo, magari la cervicale. Se ci si lamenta e si vuole una vita serena, è il segno che ogni tanto ha al fianco persone che sollevano problemi. Il carattere è particolare, piace l’ostacolo perché si adora superarlo.



