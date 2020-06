Oroscopo Paolo Fox mercoledì 17 giugno 2020/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 17 giugno 2020

Ecco altri quattro segni per l’oroscopo di Paolo Fox. Il Leone deve essere calmo, quando c’è un problema affrontate a viso aperto i nemici, quando c’è un momento positivo si dice quello che si pensa, si giocano anche poi le carte migliori. Le situazioni nate ora o che nasceranno nei prossimi mesi in amore sono molto favorite.

Oroscopo Vergine: il segno deve vivere le emozioni a tutto tondo, scontri in questi giorni, Marte favorevole e messaggi in più per le persone che hanno vissuto conflitti. Quasi sempre tra venerdì e domenica si è stanchi e spossati, questo è un periodo in cui si possano agitare le acque a proprio favore anche se non sono in ogni caso tranquille.

Oroscopo Bilancia: è frastornata, sono mesi pesanti e c’è uno stress legato a problemi o frasi poco chiare. Molti sono in balia dei venti e si è in una nuvoletta oppure in una bolla di sapone che da un momento all’altro potrebbe scoppiare. Chi ha ripreso l’attività si trova ora ad avere a che fare con persone diverse e ritmi inconsueti. Attenzione a limitare le tensioni in amore.

Oroscopo Scorpione: si può provare quello stesso senso di disagio di martedì perché sono tante le cose da fare. La natura del segno fa sì che in alcune giornate si sia apatici e in altre elettrici. Ci vorrebbe una via di mezzo.



