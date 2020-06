Oroscopo Paolo Fox mercoledì 24 giugno 2020/ Acquario, Bilancia, Gemelli, Sagittario

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 22 giugno 2020

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta all’Acquario: Il grande bisogno di libertà potrebbe generare qualche nervosismo: per allentare questa tensione sarebbe bene dedicarsi ad attività piacevoli cercando di evitare lo stress e i conflitti familiari.

Oroscopo Bilancia: Giornate piene di forza che aiutano a superare un momento un po’ difficoltoso. Giugno e luglio sembrano regalare poche novità e molte preoccupazioni relative all’autunno. Entro agosto bisognerà essere molto chiari in amore.

Oroscopo Gemelli: Periodo utile per puntare sui rapporti interpersonali. Da qui alla fine dell’anno molti potrebbero ottenere dei grandi riscontri e delle ottime occasioni da sfruttare, nonostante ci sia la necessità di riorganizzarsi per riuscire a partire al meglio con alcuni importanti nuovi progetti.

Oroscopo Sagittario: Bisognerebbe cercare di risolvere alcuni problemi legati ai rapporti interpersonali, come segnala una Venere in opposizione che sembra obbligare a valutare la tenuta di alcuni rapporti utili a valutare le scelte future. Attenzione a non fare confusione ricorrendo a bugie e tradimenti.



