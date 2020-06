Oroscopo Paolo Fox mercoledì 3 giugno 2020/ Toro, Sagittario, Pesci e Bilancia

Pubblicità

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 3 giugno 2020

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta al Toro: ci si dovrebbe consigliare con qualcuno prima di parlare. Queste giornate sono strane, nulla di grave ma una dissonanza tra Saturno e Luna potrebbe generare stress. Siccome si amano le certezze e qualcuno non le dà calma e sangue freddo. Pare facile, ma ci sono persone che devono reclamare per qualcosa di ingiusto.

Oroscopo Sagittario – Sagittario: si deve tornare ad essere ottimisti, il segno ce la farà. Saturno è in una buona posizione. Si deve cercare di capire cosa è accaduto negli ultimi quattro mesi. Molti potrebbero pensare a un amore esterno al rapporto. Ci vuole in amore maggiore complicità, una persona sembra lontana.

Oroscopo Pesci – Pesci: si deve affrontare la realtà dei fatti in amore con attenzione. Prima di buttare all’aria un rapporto si deve aspettare il mese di luglio. In questi mesi si deciderà l’esito di un rapporto. E’ meno preoccupante per chi ha una storia, più per chi ha un matrimonio che deve salvare portando avanti senza troppi squilibri.

Oroscopo Bilancia – Bilancia: seguire l’istinto è importante in amore, la diplomazia e la protezione sul lavoro sono importanti. Amore 8, lavoro 5. Questo perchè anche se si è recuperata un’attività sono cambiati equilibri. Ripartire da zero è complicato. Si possono fare nuove amicizie. Se una storia viene valutata si deve cercare di parlare entro la fine di luglio.



