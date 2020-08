Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 agosto 2020/ Amore e Lavoro, quali i segni top e flop

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta a un altro giorno, oggi 1 agosto 2020. Diamo uno sguardo ai segni al top seguendo quanto raccontato, come ogni giorni, all’emittente radiofonica LatteMiele. I Gemelli si preparano a vivere un momento incoraggiante. In questo momento forse è il caso di tirare un po’ il freno a mano sul lavoro per dedicarsi maggiormente all’amore. Giornata importante per il Leone che potrebbe vivere dei conflitti domani e che quindi si dovrà godere con grande attenzione la giornata di oggi, evitando di rinviare quanto si può fare. La Vergine si trova in una posizione di assoluto vantaggio. Luna, Giove e Saturno sono attivi e regalano sorprese piacevoli. Si uscirà da questo momento con grande slancio nonostante rimane impossibile pensare di non essere stati toccati in questo senso. Il mese d’agosto poi sarà decisamente importante per l’amore, magari ci potrebbero essere degli incontri interessanti. L’Acquario vive di una grande carica che permette di rilanciarsi in situazioni dove magari nel recente passato c’è stato un piccolo blocco.

Oroscopo amore: L’Ariete vive delle situazioni complicate se si avvicina a Cancro, Capricorno e Bilancia. Non si deve fare polemica perché si rischia di litigare col partner. Il Toro ha voglia di un riscatto importante a livello sentimentale, soprattutto se ci sono state di recente c’è stata qualche complicazione non prevista. Se vicino si ha la persona giusta questo si sente e non dovrebbero esserci problemi, se invece questa è lontana ci si potrebbe arrabbiare e non poco. I Gemelli possono fare retromarcia, proprio perché in questo periodo pensano maggiormente il lavoro. Alcuni vivono due relazioni e tra quanto passato e quanto si vive ora non si riesce a scegliere. Il Cancro deve stare tranquillo, evitando di alzare la voce per allontanare le persone che si hanno accanto. Alcune volte sembra tutto facile, altre magari c’è qualcosa che non va. Il Leone in amore si trova a crescere grazie a delle stelle importanti verso il futuro.

Oroscopo lavoro: il lavoro allontana i Gemelli dal lavoro tanto che qualcuno vorrà fare immediatamente retromarcia per evitare di perdere qualcosa di importante. Il Cancro si trova ad affrontare una giornata dove qualcosa non va. A volte sembra davvero tutto facile, ora però non si riesce ad arrivare nemmeno a piccoli traguardi. A volte il segno sembra davvero in grande difficoltà, ma trova sempre il modo di risollevarsi. La giornata deve essere sfruttata assolutamente dal segno del Leone che domani invece potrebbe avere dei problemi. Forse si è preoccupati per una questione economica personale o che riguarda qualcuno di molto vicino. In questo periodo la Vergine vive con Luna, Giove e Saturno positivi. Questo segno è tra quelli che riusciranno ad uscire da queste difficoltà con grande facoltà. Si è liberi di agire e si può trovare uno spazio per raggiungere i propri obiettivi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA