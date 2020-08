Oroscopo Paolo Fox oggi 1 agosto 2020/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 agosto 2020: Ariete e Toro

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare altri due segni. L’Ariete si affaccia ad un sabato che inizia in modo tortuoso, agosto rivela una certa tensione che vivete da qualche settimana e si può trasferire in amore. Tutto dipende da chi vi sta accanto. Con Cancro, Capricorno e Bilancia difficoltà. Forse siete arrabbiati di vostro per cui quando si è nervosi si vive tutto con enfasi. Non esagerate con le polemiche inutili. Si arriva a un fine anno importante.

Il Toro ha una grande voglia di riscattare l’amore, specialmente se ci sono delle complicazioni. Se avete accanto la persona giusta nessun problema, però se non c’è questa persona potreste in ogni caso arrabbiarvi. Siete in una botte di ferro per l’oroscopo, ma attenti alle persone che vi indeboliscono.

Oroscopo: Gemelli e Cancro cosa ha previsto Paolo Fox per oggi?

Ecco altri due segni dall’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. I Gemelli hanno ore ottime, se il lavoro vi tiene lontano dall’amore si dovrà fare retromarcia. Qualcuno vive anche due relazioni, tra passato e presente forse non sapete che cosa scegliere. Volete vivere l’amore in modo libero, ma non significa che tradiscono bensì che devono avere rapporti con persone duttili.

Il Cancro da venerdì è turbato, non vi piace alzare la voce o allontanare da voi le persone. Questo stato di fermo a volte sembra una grande difficoltà. Ci sono giornate in cui tutto sembra facile e oggi qualcosa non va.



