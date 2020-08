Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 agosto 2020/ Gemelli, Capricorno, Acquario, Ariete

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta ad altri spunti interessanti. Il Sagittario deve farsi due conti anche se non ama tanto guardare il conto. In amore state per finire il periodo di chiusura e frustrazione e questo per voi è un cielo che tra settembre e ottobre promette di più. Questo è un cielo che permette la programmazione degli eventi in autunno.

Il Capricorno con la Luna nel segno si avvantaggia in tante cose. Siete forti, poi tutti a giugno avete avuto una fase di ombra ma poi le idee vincono. Siete quelli che vincono sulla distanza. Non vincete sullo stacco. Vi piace sempre arrivare in modo moderato. Importante liberarvi da pesi. In amore piccoli contrasti.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Pesci

Ecco altri due segni per l‘oroscopo di Paolo Fox. L’Acquario ha una bella carica di energia che domenica raddoppia, bisogna però essere cauti. Siete trasgressivi e se per caso o convenienza siete diventati una cosa che non dovreste essere liberatevi.

I Pesci hanno un fine settimana interessante, agosto potrebbe essere il mese in cui le coppie parlano. Non è una cosa da poca perché se state con la persona di inizio anno sono mancati momenti di comunicazione. Gli ultimi 10 giorni di agosto sono di trattative serrate.



