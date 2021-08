Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 agosto 2021/ Ariete, Sagittario e Leone: le previsioni

Non si fermano le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per gli appassionati dell’astrologia, neppure oggi, domenica 1 agosto 2021. Anzi abbiamo l’occasione di scoprire cosa ci riserverà, mentre mandiamo in archivio il mese di luglio e accogliamo agosto. Ma in questo approfondimento ci concentreremo sui segni di Fuoco, grazie alle previsioni del noto astrologo su Radio Latte e Miele. Se allora non vedete l’ora di scoprire cosa vi riserverà la giornata odierna a voi nati Ariete, Sagittario e Leone, siete nel posto giusto, perché scorrendo verso il basso troverete le indicazioni di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 1-7 agosto 2021/ Classifica segni Top: pesci…

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Sagittario?

Cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox per l’Ariete? In questa domenica ha una gran voglia di casa, di famiglia, di pace, di relax, perché io descrivo sempre l’Ariete come un tipo impulsivo, pieno di voglia di fare: questo è vero, però anche gli Ariete hanno un cuore. Tra l’altro questo cuore andrebbe nutrito di emozioni importanti. In realtà ora si sono un po’ invertiti i ruoli, soprattutto nelle coppie di lunga data. Fino a poco tempo fa eri tu a dare delle preoccupazioni, adesso è probabile che sia tu ad avere delle preoccupazioni per la persona cara che magari ha un problema personale, legale, che bisogna risolvere. Insomma, attenzione! I nuovi amori sono importanti.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 agosto 2021/ Gemelli, Acquario, Bilancia: le previsioni

Ora invece è il momento di approfondire le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox rivolte a chi è nato sotto il segno del Sagittario. In amore, può agire ovviamente però, prima di dire “ti amerò per sempre”, lo dico in particolare ai single, pensateci perché questi primi giorni di agosto sono un po’ strani: magari vi trovate in un posto e desiderereste stare altrove. Questo sarà un mese che potremmo dividere in due: la prima parte faticosa, la seconda molto redditizia. Quindi calma e sangue freddo un po’ per tutto.

Leone, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per i segni di Fuoco si chiudono con il Leone, che in questo momento è pronto a una grande svolta che riguarda proprio l’attività: magari è capitata per caso, per destino. Andrete a sostituire qualcuno, andrete a fare qualcosa che prima non facevate, oppure proprio voi avete detto “da oggi, da qui, devo muovermi”. In realtà queste transizioni, questi cambiamenti non sono del tutto indolori, perché procurati da un Saturno in opposizione, da un Urano un po’ strano, quindi in realtà è una sorta di grande rivoluzione che sta accadendo nella tua vita. È come se dovessi reinventarti per tanti motivi diversi e come al solito riuscirai a vincere.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 agosto 2021/ Cancro, Pesci e Scorpione: le previsioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA