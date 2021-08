Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 agosto 2021/ Cancro, Pesci e Scorpione: le previsioni

L’oroscopo Paolo Fox torna anche oggi, domenica 1 agosto 2021, con le sue previsioni non solo per tenere compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, ma soprattutto per fare chiarezza sul futuro a breve e lungo termine. Dunque, in questo approfondimento riporteremo le indicazioni per i segni d’Acqua, che l’astrologo stesso ha fornito in occasione del suo consueto intervento su Radio Latte e Miele. Siamo sicuri del fatto che non vedete l’ora di scoprire cosa hanno in serbo le stelle per i nati Cancro, Pesci e Scorpione per la giornata odierna. Ma siete nel posto giusto per togliervi ogni dubbio…

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Cancro e Pesci?

L’oroscopo Paolo Fox si apre per i segni d’Acqua con le previsioni per il Cancro. Il noto astrologo continua a pensare che ci saranno delle grandi novità. Guardando il cielo di gennaio dice: forza Cancretti! Bello il cielo! Poi voi siete sempre un po’ crepuscolari, magari ogni volta che le cose vanno bene pensate “adesso che mi succederà”, perché non siete abituati a vivere tranquillamente. Vi dico: datevi da fare, non ci sono più i pianeti contro degli ultimi tempi. Allora il desiderio d’amore c’è, la voglia d’amare è tornata e ora dovete solo trovare la persona giusta: non quella che vi fa più soffrire, quella giusta! Anche se voi spesso scambiate le cose e pensate che se qualcuno vi fa soffrire in amore avete trovato la persona giusta.

Paolo Fox nel suo oroscopo suggerisce ai Pesci di riflettere bene sulle condizioni di un sentimento. Nelle prossime due settimane sarai molto esigente, ma senza guardare troppo in là: le giornate del 3, 4, potrebbero provocare qualche dubbio. Evidentemente, a livello sentimentale, vuoi più protezione, o magari in questi giorni sei attratto da una persona un po’ lontana. Devi revisionare un po’ tutta la tua vita, però ti ho detto che ci sono delle novità buone in vista dell’autunno. Oggi questa Luna interessante aiuta a fare pace, se ci sono stati dei problemi. Non pensare al passato: è un dilemma di tutti i segni d’acqua. Il futuro riserva sorprese. Attenzione nel rapporto con Scorpione, Acquario e Leone.

Scorpione, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Ora passiamo allo Scorpione per concludere l’oroscopo Paolo Fox che riguarda i segni d’Acqua. Lo Scorpione non ritorni sui propri passi e soprattutto sui propri pensieri. Un esercizio utile per questo segno che non dimentica facilmente, sarebbe quello di allontanarsi da pensieri neri e da persone che hanno creato problemi. Inutile perdere tempo con chi non ti capisce: vai oltre! Come dicono gli inglesi: “Next!” Rischi di affliggerti troppo per motivi da nulla. Allora attenzione perché questa è una domenica che può riportare alla luce qualche malinconia o un po’ di tensione fisica.



