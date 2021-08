Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 agosto 2021/ Gemelli, Acquario, Bilancia: le previsioni

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox tornano a farci compagnia anche oggi, domenica 1 agosto 2021, e ciò vale per tutti gli appassionati di astrologia. Ma in questo approfondimento specifico ci occuperemo di analizzare i segni di Aria e di riportare le indicazioni che il celebre astrologo ha fornito agli ascoltatori nella consueta rubrica di Radio Latte e Miele. Sarete sicuramente impazienti di scoprire che cosa prevedono gli astri per i segni Gemelli, Acquario, Bilancia per la giornata odierna, ma non avete nulla da temere, perché dovete semplicemente proseguire nella lettura per togliervi ogni dubbio.

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli e Acquario: le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox per i Gemelli suggerisce di stare attenti in amore, perché soprattutto se c’è una storia in crisi, se c’è stata una separazione non è che sia molto facile mettere tutto sotto controllo e mettere tutti d’accordo. Ci sarà un picco massimo di tensione attorno al 10: l’importante, in questo mese, è capire che cosa dice il tuo cuore. Spesso in amore ti trovi a fare confusione: forse perché ti avvicini a delle persone che sono molto diverse da te. Non tutti saranno in crisi, molti saranno semplicemente in ritardo nell’organizzazione di certi eventi e così, anche nel lavoro, è meglio prendere tempo.

Ora spostiamoci sulle previsioni che riguardano tutti coloro che sono nati sotto il segno della dell’Acquario, che oggi è molto teso. Forse è in ritardo sui tempi, qualche consegna è in ritardo, un po’ di tensioni. L’Acquario detesta le persone che gli dicono cosa deve fare: quindi se in questi giorni hai a che fare con delle persone che comunque hanno su di te un atteggiamento coercitivo, puoi pure mandarle a quel paese. Anzi, se in questa domenica incontrate un Acquario, non criticatelo! E all’Acquario dice Fox: non affaticarti troppo.

Bilancia, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

Con la Bilancia si conclude l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox dei segni d’Aria. Questo segno ha un momento di riflessione, ma direi anche di buoni sentimenti. Se Fox osserva il cielo di agosto trova quella bella Venere che il giorno lunedì 16 agosto entrerà nel vostro spazio zodiacale. Una Venere che poi si troverà in aspetto molto dolce, anche con Marte: entrambi sono i pianeti della passione e dal 22 al 31 agosto può capitare di tutto! Se siete in un luogo di vacanza, cominciate a guardarvi attorno, poi le coppie forti lo saranno ancora di più. Certo che i separati che non hanno un buon legame non è che possano sfruttare al meglio queste stelle, però potrebbero trovare un accordo dopo mesi di tensione.

