Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 agosto 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno…

Questo primo giorno del mese di agosto non può cominciare senza dare una lettura alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox. In questo approfondimento ci concentriamo sui segni di Terra per capire come interpretare le indicazioni fornite dall’astrologo nel consueto appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. E allora cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno in vista della giornata di oggi, domenica 1 agosto 2021? Non ci resta che scoprirlo.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Toro e della Vergine?

L’oroscopo Paolo Fox si apre, per quanto riguarda il focus sui segni di Terra, con le previsioni per il Toro. Avere Venere, Marte favorevoli, insieme a Urano che transita nel tuo segno e dice “è ora di cambiare”, è veramente un grande stimolo. Però è probabile che in queste giornate tu viva anche qualche momento di stress, perché Sole e Mercurio contrari sono anche fonte di piccoli disagi e quindi a livello di contatti, di comunicazioni, di accordi, c’è sempre qualcosa che slitta. Forse perché è Agosto? O forse perché tu sei intransigente.

Avere Venere, Marte, Urano, anche un lontano Plutone favorevoli, non è cosa da poco per la Vergine. L’oroscopo Paolo Fox consiglia di sfruttare questo momento da qui a dicembre, per fare le cose giuste. In questo periodo quello che dite è importante, però attenzione perché i Vergine in genere vogliono avere attorno persone affidabili, per cui se senti di essere in un ambiente che non risponde alle tue richieste, tempo al tempo, perché entro pochi mesi potresti dire stop. Non trascurate l’amore! Potrebbe capitare all’improvviso di perdere la testa per qualcuno.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Completiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox che riguarda i segni di Terra con il Capricorno. È vero che sei riservato, è vero che prima di fare grandi passi ci pensi, però in questo momento sarebbe un peccato non vivere una situazione che magari non è cambiata, ma che per te risulta essere un pochino più tranquilla. Come ho detto ieri: non addossarti le responsabilità di tutti, sennò arrivi a casa esausto e queste giornate sono belle, lo dico anche ai cuori solitari, per fare incontri speciali.

