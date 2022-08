Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 agosto 2022/ Ariete, Leone e Gemelli: le previsioni

Cominciamo agosto con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. Per l’Ariete Giove è nel segno e questo avvantaggia nonostante questo segno non avrà un’estate tranquilla a causa delle tante cose da fare. Questo è un periodo importante e in amore bisogna superare un blocco. Per il Toro è un momento di trasformazioni ma bisogna fare attenzione alle questioni economiche. Per i Gemelli si tratta di un agosto importante anche se questa giornata non partirà al massimo.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, c’è Giove

Ariete, continua imperterrito il transito di Giove nel tuo segno e non può che avvantaggiarti in questo periodo. Questa è una settimana impegnativa per te: infatti tanti del tuo segno non trascorreranno un’estate tranquilla ma si occuperanno di qualcosa di utile e che piaccia. Questo periodo è estremamente importante: in amore bisogna cercare di superare un blocco, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Toro e Gemelli, giornata non facile

Toro, per te è un momento di trasformazioni. Il tuo segno di solito cerca sempre di mantenere quello che ha dunque questo è un po’ strano. L’Oroscopo di Paolo Fox dice che dal punto di vista economico, devi risparmiare. Allo stesso modo coloro che hanno un’attività in proprio. Per quanto riguarda i sentimenti, questo cielo è un po’ particolare. Le coppie di lunga data forse hanno discusso e ad agosto bisognerà parlarsi chiaro.

Gemelli, è un agosto importante. Questa prima giornata però non sarà facile e questo capita quando ci sono tante cose da fare. Il vostro è un carattere creativo e poliedrico, ma il rischio è quello di perdersi nel fare tante cose. A volte sarebbe infatti meglio concentrarsi su una in particolare: è arrivato il momento di imporsi. Giove è in aspetto molto intrigante: in caso di una questione legale o un problema, presto avrete delle risposte.

