Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 agosto 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario: la giornata

Iniziamo la giornata di lunedì con l’Oroscopo di Paolo Fox. Per la Bilancia non è un periodo facile già da maggio a causa di alcuni cambiamenti e tensioni ma allo stesso tempo può diventare importante per delle battaglie che bisognerà portare avanti. In amore serve prudenza. Sarà una giornata importante per lo Scorpione, che dovrà comunque imparare a gestire i propri rapporti amorosi lasciando da parte la paura. Per il Sagittario una giornata un po’ nervosa ma niente di preoccupante. Saranno giorni importanti quelli che verranno.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, troppi cambiamenti

Bilancia, da maggio non stai vivendo una fase facile: troppi cambiamenti, tensioni, battibecchi. Questo però per il tuo segno può diventare un periodo di grandi battaglie. A volte ti sembrerà di vincere, a volte di perdere. Questo dipende magari semplicemente il tuo modo di approcciare gli altri. In amore serve ancora un po’ di prudenza, almeno fino al giorno 11, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Devi osservare quello che sta accadendo senza farti venire delle ansie, spiega l’astrologo.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, la giornata

Scorpione, sarà una giornata importante quella in arrivo. La Luna sarà nel tuo segno giovedì e venerdì: questo vuole dire che le intuizioni non mancano. In caso di nuovi rapporti, qualcosa come paure e gelosie potrebbero bloccare tutto ma bisogna comunque andare avanti. Alcuni Scorpione hanno sempre paura di essere ingannati anche in amore ma bisognerebbe magari lasciarsi un po’ andare anche a rapporti più futili che a volte possono aiutare a sciogliersi. Ultimamente ci sono state delle piccole preoccupazioni riguardo al denaro.

Sagittario, in questo lunedì si parte un po’ straniti ma nulla di grave. Forse questa giornata è figlia di una domenica non troppo intrigante. A breve, dice l’Oroscopo di Paolo Fox, avremo Venere che tornerà attiva dall’11 e un Ferragosto importante per molti. Anche nei giorni più difficili non devono mancare vitalità e ottimismo. Questo segno dovrebbe inoltre accelerare i propri passi perché c’è da portare avanti un progetto.













