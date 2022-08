Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 agosto 2022/ Cancro, Leone e Vergine: i pianeti

Cominciamo la giornata di oggi con l’Oroscopo di Paolo Fox. Il Cancro ha Venere in transito e dunque presto potrebbe riscoprire l’amore. Nonostante questo in questo lunedì ci sono varie preoccupazioni con un problema di lavoro o un cambiamento che potrebbe interessare questo segno. Per il Leone ci sono pianeti interessanti come il Sole, Mercurio e Giove che sono “amici”. Impossibile, adesso, non farsi notare, in amore e non. Per la Vergine è nel segno la Luna. Questo significa che è tempo di pensare al futuro ma anche di smetterla di chiedersi il perché di tutto.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 agosto 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: la luna dice...

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, Venere in transito

Cancro, per voi ci vorrebbe un sorriso in più in questa giornata. Venere è in transito nel vostro segno e proprio la sua presenza cerca di riportare in auge i sentimenti. In questi giorni le preoccupazioni sono tante, soprattutto per coloro che di recente stanno affrontando un problema di lavoro o un cambiamento o devono ripartire da zero. In amore bisognerà cercare di rafforzare la vostra unione e di capire che non siete soli ad affrontare tanti problemi. Questo vi porterà a sentirvi meglio, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 agosto 2022/ Ariete, Leone e Gemelli: le previsioni

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, pianeti interessanti

Leone, avete il Sole nel segno, Mercurio interessante e Giove amico. Voi, che amate stare al centro dell’attenzione, adesso avete una luce in più, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Difficile non osservarvi con interesse ma non solo: è difficile anche non innamorarsi di voi. Agosto è un mese pieno di sorprese passionali e anche voi potreste innamorarvi di qualcuno.

Vergine, voi avete la Luna nel segno. Il futuro per voi è importante: siete un segno di terra che non accetta le situazioni superficiali, dunque le vostre decisioni sono sempre ben pensate e ponderate. L’unica cosa che non dovreste fare è chiedervi il perché di tutto, soprattutto in amore, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Certi interrogativi infatti lasciano il tempo che trovano. Lascia che il corso degli eventi sia lasciato libero di fluire. Pensa a nuovi sentimenti.

Oroscopo domani 1 agosto 2022/ Cosa attende Leone, Vergine, Bilancia e...













© RIPRODUZIONE RISERVATA