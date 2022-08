Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 agosto 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: la luna dice…

Appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox: vediamo cosa succederà in questa prima giornata di agosto. Il Capricorno ha una Luna interessante che potrebbe aiutare a recuperare da un periodo di stress e stanchezza. Le coppie potrebbero vivere un momento difficile fatto di conflitti, che andrebbero evitati oggi più che mai. Per l’Acquario bisogna rimettere in gioco la propria creatività e vivere al meglio la propria vita. Spesso questo segno ha voglia di buttare tutto all’aria. Per i Pesci la Luna è opposta ma niente di grave. In caso di crisi in amore bisognerebbe cercare di capire se le fratture possono essere sanate.

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno, Luna interessante

Capricorno, avete una Luna interessante, sia oggi che nei prossimi due giorni. Questo significa che può essere utile per recuperare un po’ di stanchezza. Tutto quello che è stato fatto fino ad oggi ha portato grande stress e bisogna recuperare. Nonostante la stanchezza, lo stress potrebbe diventare positivo quando finalmente riusciamo a fare delle cose che aspettavamo da tempo. Tanti Capricorno sono in ritardo con delle tempistiche di lavoro e non e forse sono un po’ agitati. Le coppie di lunga data dovrebbero cercare di evitare conflitti almeno fino all’11, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.+

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, i pianeti…

Acquario, bisogna rimettere in gioco la propria creatività e il proprio senso della libertà, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo segno spesso desidera una “vita spericolata”. Ci sono comunque due tipi di acquario diversi: quelli con un po’ più di sale in zucca, e quelli “folli”. In ogni caso c’è un conflitto con persone e idee troppo conservatrici: il desiderio di buttare all’aria qualcosa è sempre dietro l’angolo.

Pesci, la Luna è ancora opposta come ieri ma niente di grave, anche se potrebbe aver portato ad uno strappo sentimentale. In realtà, alcune storie d’amore sono in revisione addirittura dall’estate dell’anno scorso e necessitano dunque di una decisione. Comunque nuovi amori passionali sono all’orizzonte, ma attenzione a non fantasticare su quello che non c’è. Nel caso in cui si conosca qualcuno da poco bisogna andarci con i piedi di piombo e dar tempo all’emozione di crescere. Domani comunque andrà meglio.

