Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 aprile 2020/ Ariete, Cancro, Gemelli e…

Analisi dell’oroscopo di Paolo Fox per Ariete e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox è protagonista anche della giornata di oggi, mercoledì 1 aprile 2020. Ecco quanto detto dal noto astrologo per Ariete e Cancro. L’Ariete in questa giornata è agitato, come tutti in questo momento si è al limite della sopportazione, già ad inizio anno si era detto che ci sarebbero stati molti disagi. Ora però Saturno ha già iniziato un transito migliore e si inizia a parlare anche di nuove partenze. Si devono tenere le cose in regola e in amore si devono evitare tutte le tensioni. Il Cancro ha una Luna nel proprio spazio, quindi i rapporti funzionano meglio e tutti i rapporti sono più intimi. Le emozioni in questo periodo sono più vere. Grande energia nel proprio cielo. Buone novità sulle questioni di carattere pratico, Saturno non è più opposto per qualche settimana e, se negli ultimi mesi sono stati sospeso dei progetti, si riapriranno presto nuovi orizzonti.

Oroscopo di Gemelli e Scorpione: che giornata sarà?

Analizziamo i segni di Gemelli e Scorpione per l‘oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. I Gemelli a breve avranno Venere interessante fino agli inizi di agosto, anche se ora stiamo vivendo una situazione critica e gli incontri saranno più difficili. Per l’oroscopo Saturno è in buon aspetto, i contatti possono avvenire tramite i social. Si può recuperare in questo periodo un rapporto che era rimasto un po’ nel dimenticatoio. Lo Scorpione si avvicina alla parte centrale del mese e si sentirà più forte. L’opposizione di Venere, che ha dato fatica alla fine della scorsa settimana, scompare e i rapporti saranno più facili da gestire. Lo Scorpione ora prende tutto di petto, soprattutto in questo periodo difficile in cui non si riesce a rapportarsi con gli altri. Attenzione a non arrabbiarsi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA