Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 aprile 2020/ Cancro top, Ariete amore e lavoro…

L’oroscopo di Paolo Fox si prende ancora una volta il suo ruolo di protagonista sulle frequenze di LatteMiele. Diamo uno sguardo a quanto detto per i segni al top, quelli che vivranno un grande 1 aprile 2020. I Gemelli aspettano un transito molto positivo di Venere che durerà fino all’inizio del mese di agosto. C’è la grande convinzione che con un po’ di ottimismo si possa arrivare a degli obiettivi importanti. Il Cancro si vede invaso da una Luna amica, che aiuta a far funzionare meglio i rapporti pronti a diventare in questo periodo decisamente più intimi. Lo Scorpione è pronto ad avvicinarsi alla parte centrale di aprile con la forza e la determinazione di chi sa come comportarsi. Certo è che l’uscita dall’opposizione del pianeta di Venere può aiutare molto anche in vista di quello che accadrà da qui alle prossime settimane. Buon momento anche per la Bilancia che con aprile si prepara a delle belle novità e a dei cambiamenti che si potranno considerare decisamente positivi. Nelle prossime settimane ci sarà la possibilità di raggiungere quello a cui si aspira da fin troppo tempo.

LAVORO – Voltando pagina ecco quanto raccontato nell’oroscopo di Paolo Fox a proposito del lavoro. I Gemelli contano su un Saturno in buon aspetto che permetterà di arrivare a dei contatti importanti, per il momento però questi si dovranno valutare solo ed esclusivamente, per ovvi motivi, tramite i social network. La Vergine è concentrata sulla sua professione e non ammette sbagli. Al momento l’amore viene messo totalmente in secondo piano con dei precisi obiettivi in testa. Il Leone si prepara a delle grandi scelte che potrebbero garantire molto presto dei risultati. Saturno regala gioie anche all’Ariete e a chi sotto questo segno è pronto a parlare di nuove partenze. Il Toro non si deve preoccupare di qualche ritardo, in questo momento tutti noi siamo costretti ad armarci di santa pazienza per aspettare che tutto torni alla normalità.

AMORE – Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 1 aprile 2020, con i sentimenti. In amore l’Ariete deve evitare delle tensioni, si deve tenere tutto in regola e cercare di essere più attenti possibile al partner. Le buone novità sulle questioni pratiche del Cancro, che gode di una Luna amica, potrebbero regalare anche dei buoni risvolti in campo sentimentale. Ora si bada al sodo e alle parole si sostituiscono i fatti. La Vergine pensa solo al lavoro e sta mettendo l’amore in secondo piano. Al momento la cosa va bene così, ma siamo sicuri che non arriveranno dei ripensamenti. Di certo non si sta sfruttando un Giove che sembra davvero molto positivo e pronto a tendere la mano. Lo Scorpione finalmente vede uscire Venere dall’opposizione. Il pianeta ha dato fastidio nel fine settimana scorso, ma ora sembra finalmente pronto a togliere il disturbo e a lasciare il segno libero di fare le sue cose in maniera attiva e positiva.





