Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 aprile 2020/ Leone, Capricorno, Bilancia e Pesci

Oroscopo: le previsioni di oggi 1 aprile per Leone e Capricorno

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 1 aprile 2020, ce lo offre ancora una volta la stazione radiofonica LatteMiele. Ecco quanto detto per i segni di Leone e Capricorno. Il Leone sta vivendo problemi nella vita di tutti i giorni, la stanchezza è davvero eccessiva. C’è stato tanto da fare, si era inoltre anticipato che la primavera non sarebbe stata difficile ma di scelte per un segno che solitamente non dice mai di no. Si è spesso in prima linea. Grandi scelte. Il Capricorno si sente arrabbiato e sbandato, si va davvero forte. Si ricorda che all’epoca del festival di Sanremo si disse che la Vergine avrebbe vinto. I primi tre classificati sono proprio Vergine. I segni di terra ora possono trarre benefici anche da un momento complesso. Si deve fare attenzione solo a Luna e Sole dissonanti. Oggi nonostante le capacità ci si sente giù.

Paolo Fox, oroscopo per Bilancia e Pesci

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox e andiamo ad analizzare Bilancia e Pesci. La Bilancia ha bisogno di sentimenti veri puliti e se fino a qualche tempo fa si privilegiavano quasi sempre i pensieri di lavoro ora un amore salva da un po’ di agitazione che taglia l’aria. Da aprile ci saranno belle novità e dei cambiamenti positivi. I Pesci in amore vogliono essere confortati, il nuovo mese provoca tensioni in amore e ora le cose vanno coltivate meglio, specie il sentimento. I rapporti che sono stati gestiti male nel passato ora vanno maneggiati con cura. Nuovi incontri? Sì, per ora si fanno virtuali per via di una situazione che però finirà. Attenzione a non dare nulla per scontato e anche agli abbagli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA