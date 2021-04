Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 aprile 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Segni di Fuoco al centro delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Ariete, Leone, Sagittario, sono i segni zodiacali che l’astrologo mette sotto la lente d’ingrandimento nella rubrica Latte&Stelle. Cosa aspettarsi da questa giovedì 1 aprile 2021? Continuate a leggere per scoprirlo…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo Oroscopo Paolo Fox?

Ariete: la giornata di oggi sembra regalare una buona energia, ma restano alcuni problemi da risolvere. L’arrivo della primavera invita a liberarsi di tutte quelle situazioni che all’inizio dell’anno potrebbero aver creato delle difficoltà faticose da superare, confidando nelle prossime settimane per delle opportunità che permetteranno di fare qualcosa di nuovo.

Nati Leone? L’arrivo di Aprile sembra portare con sé la voglia di rimettersi in gioco, ma potrebbero esserci ancora delle piccole questioni di lavoro da affrontare in maniera definitiva. Anche in amore potrebbe nascere la necessità di rivedere alcune situazioni per riuscire ad ottenere maggiori garanzie all’interno di una relazione.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Ultimo segno di Fuoco è il Sagittario, l’ingresso della Luna nel segno sembra aprire un periodo piuttosto favorevole che aiuterà a superare qualche piccola problematica personale. Dopo un Marzo difficile, Aprile aiuterà a recuperare anche in ambito sentimentale, offrendo occasioni interessanti e trasgressive.

