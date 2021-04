Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 aprile 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno…

Toro, Vergine e Capricorno: i segni di Terra sono, immutabili, questi. A cambiare di giorno in giorno sono invece le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox: cos’avrà in serbo per la giornata di oggi giovedì 1 aprile 2021? Diamo un’occhiata a cos’ha detto oggi nel consueto appuntamento con la rubrica Latte&Stelle di Radio Latte e Miele…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Toro e della Vergine secondo Oroscopo Paolo Fox?

Primo segno di Terra è il Toro: questo momento invita a portare avanti le iniziative nate nel corso degli ultimi due anni, per riuscire a raccoglierne i frutti. I prossimi mesi potrebbero veder nascere qualche bella soddisfazione e delle piccole ripartenze, per questo sarebbe bene guardare al prossimo futuro con ottimismo. Attenzione solamente all’aspetto economico.

Capitolo Vergine: nonostante non sembrino esserci grandi problematiche, qualcuno potrebbe riscontrare delle piccole tensioni dovute all’ambiente circostante. Queste giornate potrebbero soffrire l’opposizione di alcune compagnie non del tutto amiche: attenzione alle discussioni in famiglia e sul lavoro.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiusura riservata al segno del Capricorno: nonostante una gran voglia di rimettersi in gioco, queste giornate potrebbero soffrire di un po’ di insoddisfazione, Non riuscire a trovare spunti interessanti potrebbe comportare qualche disagio, ma le difficoltà maggiori sono superate e presto si potrà contare su un buon recupero.

