Oroscopo Paolo Fox oggi 1 aprile 2022/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Ariete e Toro, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox del 1 aprile 2022

Ecco le previsioni secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 1 aprile 2022.

Ariete: il segno dell’Ariete ora, più che mai, è spinto all’azione, tanto che ci sono davvero tante cose da fare e programmare. Spero che, per esempio, chi lavora da anni per un’azienda abbia avuto un riconoscimento, oppure, in questi giorni, potrebbero dire: “Solo tu puoi fare questa cosa: portala avanti”. Vedersi assegnare un compito sarà facile, anche se naturalmente poi dipende dalle capacità individuali. C’è anche chi si libera di un peso: come dico sempre, nei periodi buoni possiamo anche eliminare quello che non ci piace più. Certo è che le passioni possono tornare protagoniste.



Oroscopo domani 1 aprile 2022: Capricorno, Acquario, Pesci/ Previsioni amore e salute

Per il Toro: per l’Oroscopo Paolo Fox anche il Toro inizi in questo periodo inizia a risvegliare i sentimenti. Non tutti hanno avuto una crisi, ma molti sono stati in pensiero per il partner che magari non è stato bene, oppure, come avevo scritto nel mio libro, marzo sarebbe stato un mese di pensiero e riflessione, per quanto riguarda l’amore. Inizia un percorso nuovo delle stelle, dalla seconda parte di questa settimana ancora di più, e io consiglio di rivedere alcune scelte che a livello sentimentale sono state precarie, magari non per colpa vostra o appunto per delle preoccupazioni eccessive. In realtà molti Toro hanno tenuto tutto in piedi e ora sono molto stanchi: bisogna rilassarsi un pochino, fare cose divertenti. Questo è un venerdì ancora sotto pressione, ma andremo meglio domenica.



Oroscopo domani 1 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

L’oroscopo Paolo Fox: Gemelli, tutto su lavoro e amore

Vediamo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: weekend che può essere veramente intrigante. Questa settimana è partita male, perché lunedì, martedì e mercoledì sono state giornate piene di piccole preoccupazioni. Poi c’è sempre questo discorso di una causa, una questione legale o di lavoro che da maggio si sbloccherà, ma non prima, e quindi i più frettolosi oggi si sentono in ansia. Tuttavia queste primissime giornate di aprile, con Sole, Luna e Mercurio in buon aspetto, oggi in particolare, regalano qualcosa di più e sarete di nuovo in forma, grazie a questa forza vitale che aiuta anche i sentimenti, purché siano chiari: in questo periodo infatti i Gemelli vorranno veder chiaro in una storia.



Oroscopo domani 1 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA