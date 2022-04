Oroscopo Paolo Fox oggi 1 aprile 2022/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Tutte le previsioni svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di venerdì 1 aprile 2022 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Capricorno e Acquario

Capricorno: che sia un po’ pensieroso è sotto gli occhi di tutti e forse, in questo primo giorno di aprile, questa situazione sarà visibile anche agli altri. Cerca di dipanare questa matassa di problemi, dubbi, fermi che magari non hai voluto tu, ma sono capitati per colpa del destino e vai avanti. Oggi e domani, sia in amore sia nei rapporti con gli altri ci vuole prudenza e forse hai semplicemente bisogno di fare qualcosa di diverso, di divagare la mente. Non evitare neanche di mettere in chiaro i tuoi dubbi, se questo aiuta nella coppia.

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà per gli Acquario: avete tante belle idee e molte di queste potranno essere sviluppate nel corso delle prossime settimane. Quindi ci vogliono appoggi, ci vuole una motivazione: sarebbe un peccato perdere un’occasione di avanzamento e anche di guadagno che questo cielo propone. Persino di libertà! Perché potrai liberarti di schemi che non ti interessano più. Favoriti i nuovi amori, fine settimana interessante, soprattutto venerdì e sabato, mentre, per domenica, lieve calo.

Pesci, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: non è escluso che tu già adesso abbia un grande amore dopo una separazione o che tu abbia un’amicizia che riempie il cuore, ma anche progetti che possono farti avanzare. Sai come dare spazio a nuovi incontri e a proposte e poi questo è un cielo che presto vedrà Venere nel segno: non solo è un sintomo d’amore, ma è anche una forza in più che arriva, aumenta l’entusiasmo, l’intesa, si accende una grande passionalità che può provocare novità già nel mese di aprile. Direi quindi di vivere questo weekend con grande energia e speranza.

